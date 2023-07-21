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В Госдуме подготовили законопроект, который позволит студенткам в декрете перевестись на бюджет

Депутат Даванков направил в кабмин законопроект, который даст право студенткам в декрете переводиться на бюджет
21 июля 2023, 08:50

Фото:istockphoto/photobac

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») подготовил и направил на заключение в правительство законопроект, который даст право студенткам, родивших ребенка в период обучения, переводиться с платного на бюджетное место.
ТАСС пишет, что перевод возможен по образовательной программе подготовки и форме обучения на том курсе, на котором студентка уже находилась, а также в случае отсутствия таких мест при подаче ею документов.

Сообщается, что рассчитать сумму дополнительного финансирования на реализацию инициативы невозможно, потому что информация о количестве женщин, которые родили ребенка в период обучения и не получили возможности перехода с платного обучения на бесплатное, не обнародуется.


Владислав Даванков считает, что беременность не должна становиться причиной ухода из университета. Но сейчас в стране мало кто после рождения ребенка продолжает платное обучение.

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#Госдума
#законопроект
#декрет
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В Санкт-Петербурге умер актер из фильма «Республика ШКИД» Вячеслав Голубков
73-летний актер Вячеслав Голубков, который известен ролью в фильме «Республика ШКИД», скончался в Санкт-Петербурге.
21 июля 2023, 09:06

Фото: istockphoto/Aleksandr_Vorobev

Прощание с Вячеславом Голубковым состоится на сцене Новомосковского драматического театра.
Вячеслав Голубков родился 19 сентября 1949 года. С 1977 по 2018 год артист служил в Новомосковском драматическом театре.
 
За время своей сыграл более 100 ролей. В 2018 года Вячеслав Голубков переехал в Санкт-Петербург.

Ранее стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы, установившей причины смерти известного актера Александра Орловского.

По информации портала «Кино-театр.ру», артист скончался от сердечной недостаточности. Напомним, что тело 60-летнего Орловского обнаружили лишь спустя 8 дней после его кончины в запертой квартире в Благовещенске.

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#Голубков
#Вячеслав Голубков
#актёр
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В Роскачестве рассказали, как продлить работу батареи телефона
Роскачество: Продлить работу батареи телефона можно, отключив поиск Wi-Fi и Bluetooth
21 июля 2023, 06:30

Фото: iStock/Bussarin Rinchumrus

В Роскачестве рассказали, что продлить работу батареи телефона можно с помощью отключения Wi-Fi, Bluetooth и лишних уведомлений. Об этом пишет РИА Новости.
В организации отметили, что даже на неиспользуемом смартфоне множество приложений работают в фоновом режиме, расходуя заряд и собирая информацию.

Эксперты посоветовали отключать в настройках разрешения в разделах «Поиск Bluetooth-соединений» и «Поиск сетей Wi-Fi».

«Таким образом телефон перестанет постоянно искать внешние сигналы, что снимает нагрузку в целом», — пояснили в Роскачестве.

Кроме того, следует выключить push-уведомления.

«Так как именно экран является самым «прожорливым» элементом в цепи энергопотребления на смартфоне, то рекомендуем также зайти в «Настройки» — «Блокировка экрана» и отключить опцию «Пробуждать для показа уведомлений». И теперь, когда вам придет уведомление или сообщение, экран телефона не будет загораться, а значит сэкономит заряд», — цитирует агентство слова собеседника.

Так, отключение ряда опций поможет улучить производительность телефона и продлить время работы батареи, заключили в Роскачестве.

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В России изменят систему оплаты ЖКУ

#телефон
#батарея
#Роскачество
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В России изменят систему оплаты ЖКУ
«Известия»: Минстрой РФ разрабатывает специальные счета для оплаты ЖКУ
21 июля 2023, 05:12

Фото: Фотобанк Московской области

Минстрой России по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина разрабатывает специальные счета для оплаты коммунальных услуг. Об этом пишут «Известия».
В публикации говорится, что будет введено обязательное аккумулирование лицами, управляющими многоквартирными домами, платежей для расчетов за ЖКУ на специальном банковском счете.

В Минстрое подчеркнули, что жильцы не могут контролировать использование средств, пока они перечисляют платежи управляющей компании. Новая система повысит финансовую прозрачность в системе оплаты коммунальных услуг.

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#ЖКУ
#оплата
#Россия
#Минстрой
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Россиян призвали не снимать видео с Крымского моста
Крючков призвал граждан не снимать видео с Крымского моста, чтобы их не использовал противник
21 июля 2023, 00:54

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал граждан РФ отказаться от съемок видео на Крымском мосту, чтобы у противника не было возможности использоваться подобные кадры в своих целях.
Он напомнил, что страна сейчас живет в условиях военной спецоперации, при которых безопасность ежедневно обеспечивается силами тысяч людей.

«Враг уже два раза наносил удары по Крымскому мосту. При любой угрозе с объекта убирают людей и машины. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом», — написал Крючков в своем Телеграм-канале.

Он добавил, что в настоящее время движение по Крымскому мосту возобновлено.

В понедельник, 17 июля, ночью Крымский мост атаковали два украинских надводных БПЛА. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Двое взрослых погибли и один ребенок пострадал в результате происшествия, также было повреждено автодорожное полотно. В настоящее время движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто по крайней правой полосе направления Тамань–Керчь в реверсивном режиме.

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#Крымский мост
#Крючков
#видео
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Иосиф Пригожин отреагировал на введенные против него санкции
Иосиф Пригожин заявил, что включением в санкционный список Канады с ним сводят счеты
20 июля 2023, 22:03

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя введенные в отношении него санкции Канады, заявил, что ему все равно.
По его словам, канадской стороне нечем заняться, кроме как сводить счеты с людьми, имеющими отношение к творчеству. Об этом российский продюсер сообщил изданию RT. 

«Ну ввели и ввели. Что теперь я могу сделать? Им ничего не остается делать, как сводить», – заявил Пригожин.
 Он также добавил, что таким образом, в западных странах проявляется «демократия», при которой не может быть запрещено кому-то покидать страну или въезжать в нее. 

Напомним, Канада ввела санкции в отношении ряда российских артистов и должностных лиц государства. В список рестрикций также вошли платежные системы и российские сотовые операторы. 

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#Иосиф Пригожин
#санкции
#Канада
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В Петербурге пройдет первая в истории благотворительная акция сапсёрферов «Делись энергией поддержки»
20 июля 2023, 21:49

Фото: istockphoto/Uldis Laganovskis

На крупнейшем в мире речном карнавале «Фонтанка SUP» 5 августа состоится первая в истории благотворительная акция сапсёрферов «Делись энергией поддержки».
В ней примут участие тысячи петербуржцев и участников из других городов. Для ее проведения на воде будут установлены специальные сенсорные маяки, передает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». За каждое прикосновение к ним компания «Газпром нефть» сделает денежный взнос в благотворительный фонд «Антон тут рядом», который оказывает поддержку людям с аутизмом.

Сенсорные маяки будут размещены на протяжении всей трассы вдоль Крюкова канала. Их легко буде узнать: по форме они будут напоминать маленькие оранжевые островки. Этот цвет является визитной карточкой фестиваля и символизирует энергию в людях.

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#петербург
#акция
#фонд
#взнос
#аутизм
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«АвтоВАЗ» отзывает 80 тысяч автомобилей из-за отсутствия системы ГЛОНАСС
20 июля 2023, 20:53

Фото: РИА Новости/Дмитрий Каса

Российский автомобильный гигант «АвтоВАЗ» объявил компанию по дооснащению автомобилей семейств Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel. На них будут установлены устройства вызова экстренных оперативных служб (блоков «ЭРА-ГЛОНАСС»).
Эти системы дадут возможность вызова оперативных служб в ручном режиме в случае необходимости. Блоки вызова экстренных автомобильных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» будут установлены на 79,5 тысячи автомобилей, которые были выпущены в период с октября 2022 года по февраль 2023 года. Проблема неполной комплектации автомобилей ранее озвучивалась представителями дилерских центров, которые не могли по этой причине продавать машины клиентам.

Чтобы узнать, попадает ли машина под кампанию по дооснащению, достаточно проверить его по VIN-коду на официальном сайте Lada или на портале Росстандарта. Отмечается, что все работы по установке устройств для автовладельцев будут бесплатными.

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#автоваз
#лада
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#автомобиль
#машина
#блок
#система
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В старинном особняке в Санкт-Петербурге откроют Центр робототехники для детей
20 июля 2023, 20:43

Фото: iStock/Sorapop

В Санкт-Петербурге в старинном особняке Полежаевых откроют детский Центр робототехники, микроэлектроники и нанотехнологий. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
В ближайшее время в особняке начнутся реставрационные работы. В ходе работ благоустроят внутреннее убранство помещения, адаптируют его для малоподвижных граждан и приведут в порядок прилегающие территории.

Издание «Петербургский дневник» подчеркнуло, что открытие Центра планируется на сентябрь 2024 года. Также отмечается, что он является частью отделения дополнительного образования Президентского физико-математического лицея №239. В Комитете по образованию Петербурга отметили, что новое здание позволит разместить больше учеников, поскольку желающих много, но не все помещаются в одном здании.

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#робототехника
#Санкт-Петербург
#особняк
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Михаил Шувалов назначен на должность врио Главы городского округа Кашира
Михаил Шувалов назначен на должность временно исполняющего полномочия Главы городского округа Кашира
20 июля 2023, 20:31

Фото: iStock/macky_ch

Михаил Шувалов заявил, что с сегодняшнего дня приступил к работе временно исполняющего полномочия Главы городского округа Кашира, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети ВК.
Шувалов выразил слова благодарности губернатору Московской области Андрею Воробьёву, заместителю Председателя правительства Московской области Марии Нагорной и депутатскому корпусу за оказанное доверие. 

Врио главы округа отметил, что рад находиться на Каширской земле. Он заверил, что приложит максимум усилий для того, чтобы его деятельность сказалась на благе жителей. Шувалов заявил, что намерен совершенствовать округ, делать его комфортным и развивающимся.  

«Впереди - большие задачи, направленные на развитие округа. И именно в командной работе, определяющей вектор развития, будем обеспечивать качественные и позитивные перемены на территории округа», - подчеркнул Шувалов. 
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#Шувалов
#Кашира
#Московская область
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