В Госдуме подготовили законопроект, который позволит студенткам в декрете перевестись на бюджет

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») подготовил и направил на заключение в правительство законопроект, который даст право студенткам, родивших ребенка в период обучения, переводиться с платного на бюджетное место.
ТАСС пишет, что перевод возможен по образовательной программе подготовки и форме обучения на том курсе, на котором студентка уже находилась, а также в случае отсутствия таких мест при подаче ею документов.
Сообщается, что рассчитать сумму дополнительного финансирования на реализацию инициативы невозможно, потому что информация о количестве женщин, которые родили ребенка в период обучения и не получили возможности перехода с платного обучения на бесплатное, не обнародуется.
Владислав Даванков считает, что беременность не должна становиться причиной ухода из университета. Но сейчас в стране мало кто после рождения ребенка продолжает платное обучение.
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Сообщается, что рассчитать сумму дополнительного финансирования на реализацию инициативы невозможно, потому что информация о количестве женщин, которые родили ребенка в период обучения и не получили возможности перехода с платного обучения на бесплатное, не обнародуется.
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Мария Фирсова