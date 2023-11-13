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В Госдуме подготовят законопроект о запрете деятельности колдунов

13 ноября 2023, 18:27
Фото: iStock/Siarhei Khaletski

Фото: iStock/Siarhei Khaletski

В Госдуме подготовят законопроект, запрещающий деятельность «колдунов, ведьм и прочих шарлатанов». Об этом в интервью «Российской газете» сообщил депутат Алексей Спиридонов.
Отмечается, что Госдума будет работать над проектом совместно в Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

По словам Спиридонова, его коллеги выступили за необходимость урегулирования на правовом уровне деятельности оккультно-магических организаций. Если узаконить ныне подпольно работающие компании, то в госбюджет поступят дополнительные средства с налогов.


Однако Спиридонов не разделяет позицию других депутатов Госдумы, поскольку это идёт в противоречие с указом президента о сохранении и развитии российских духовно-нравственных ценностей. К тому же, депутат не до конца понимает, как можно контролировать деятельность подобных организаций.

Собеседник РИА Новости отметил, что вместо того, чтобы поддерживать оккультно-магические компании, лучше вкладывать средства в развитие науки и образования, поскольку именно это поможет детям в будущем.

Парламентарий добавил, что маги начнут вести образовательную деятельность, если позволить им оформлять ИП и получать поддержку от государства.

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#госдума
#законопроект
#запрет
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На модернизацию теплоснабжения в Подмосковье направят 30 млрд рублей
13 ноября 2023, 18:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На модернизацию системы теплоснабжения Подмосковья в ближайшие годы направят около 27 млрд рублей. Такие данные привёл вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
«У нас отапливается 53,5 тыс домов, имеется почти 300 тыс км сетей и 2,7 тыс единиц котельных. В ближайшие годы по различным программам на теплоснабжение планируется потратить 27 млрд рублей», – заявил Хромушин, выступая в Мособлдуме по вопросам теплоснабжения.
Ранее сообщалось, что с текущего до конца 2028 года в Подмосковье на обновление коммунальных объектов будет потрачено более 300 млрд рублей. Речь идёт о реконструкции сетей, котельных, ВЗУ и очистных сооружений. 
 
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#теплотрасса
#реконструкция
#модернизация
#московская область
#подмосковье
#мособлдума
#евгений хромушин
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Депутат Арефьев: Надо изменить статью о международном праве в Конституции РФ
13 ноября 2023, 18:47

Фото: istockphoto.com/Aleksei Smyshliaev

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что статью 15 Конституции РФ о международном праве необходимо изменить для того, чтобы верховенство российского права восторжествовало при заключении международных договоров.
«У нас хозяйственных договоров очень много, поэтому нам надо менять часть 15-й статьи Конституции, чтобы было верховенство российского права при заключении международных договоров», — пояснил в беседе с NEWS.ru Арефьев.

По его словам, иностранные инвестиции ограничивают верховенство российского законодательства.

Ранее замглавы Минюста РФ Андрей Логинов заявил о том, что возвращение к смертной казни в России фактически исключено из-за позиции Конституционного суда. По его словам, правовой режим неприменения смертной казни в России намного более строгий, чем в других странах. Он основан на позиции Конституционного суда, по которой сформировались устойчивые гарантии прав человека, не позволяющие применить такой вид наказания.

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#права
#закон
#рф
#конституция
#право
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Адвокат Жорин: «Мизулина пытается имитировать гражданское общество»
13 ноября 2023, 18:35

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Адвокат Сергей Жорин назвал смешными призывы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной проверить блогеров на мошенничество, поскольку она просто пытается имитировать гражданское общество таким образом.
«Мизулина и Лига безопасного интернета пытаются имитировать гражданское общество и подменять собой правоохранительные структуры, как будто они не работают, ничего не видят или бездействуют. А когда Мизулина обращает на это внимание, по сути, указывает, что нужно делать, это выглядит смешно, если бы не было так грустно», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Жорин.

А вот возможную проверку блогера Эдварда Билла он комментировать не стал, поскольку не хочет вредить самому Эдварду.

До этого глава «Лиги Безопасного Интернета» Екатерина Мизулина высказывалась о задержании блогера Аяза Шабутдинова.

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#общество
#блогер
#проверка
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Пушилин предупредил россиян о росте числа фейковой информации в интернете
Пушилин: Украина и Запад вбрасывают фейки для разжигания розни
13 ноября 2023, 18:15

Фото: iStock/B4LLS

Украина вместе с западными странами начала активно вбрасывать фейки в информационное поле для разжигания межнациональной и межконфессиональной розни. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что работа украинских и западных специалистов, которая ведётся в информационном поле, представляет собой довольно проработанную стратегию, поэтому в итоге появляются профессионально подготовленные фейковые новости.

Пушилин обратился к гражданам с призывом не доверять всей имеющейся в интернете информации и проверять её через проверенные, официальные источники.

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#денис пушилин
#фейки
#информация
#украина
#сша
#евросоюз
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Демограф Ростовская: Россиянки решаются на аборты из-за одиночества
13 ноября 2023, 17:54

Фото: istockphoto.com/SabdiZ

Профессор, заместитель директора Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, специалист по проблемам молодых семей Тамара Ростовская заявила, что чаще всего россиянки принимают решение об аборте из-за чувства одиночества.
По её мнению, такое ощущение не в последнюю очередь возникает у женщины из-за отсутствия диалогу со своей родительской семьёй. В связи с этим она отметила, что решение об аборте должно принимается с многопоколенной семьёй.

Также она отметила, что в каждой медицинской организации, которая проводит аборты, должны присутствовать демограф и психолог для того, чтобы помочь женщины в принятии наиболее правильного для неё решения.

«В медицинских центрах, которые могут провести процедуру абортации, должен быть хотя бы один демограф и психолог, которые бы помогли женщине принять правильное решение. Они должны провести доабортное консультирование. У женщины должна быть всесторонняя поддержка в этот момент и, конечно, со стороны мужчины. Мы хотим, чтобы женщина родила желанного ребёнка», — пояснила в беседе с Газета.ру Ростовская.

Однако, по её мнению, при заболеваниях, когда аборт необходим, никаких ограничений быть не должно.

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#психолог
#женщина
#поддержка
#аборт
#демография
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В химкинской многоэтажке устраняют подтопление подвала
13 ноября 2023, 17:43

Фото: Istockphoto / Denis Mamin

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы проверили работу системы водоотведения многоквартирного дома №16 на улице Первомайской в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области, по поручению которого проводилась проверка.
В подвале дома были обнаружили следы подтопления канализационными стоками и незначительный запах канализации. Для предотвращения подтапливания работники установили два откачивающих насоса. Система наружной канализации работает штатно, в подъездах запаха канализации нет.
 
По данным руководства «Химкинского водоканала», причиной подтопления стали засоры на наружных канализационных сетях водоотведения. 
 
После проверки администрации городского округа рекомендовали организовать контроль за работой системы водоотведения дома и очистку подвального помещения, а также своевременно реагировать на обращения жителей.
 
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В Подмосковье привлекут 20 млрд рублей за счёт вовлечения имущества в оборот

Аренда жилья в одном российском городе резко подешевела
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#дом
#авария
#химки
#подмосковье
#московская область
#минжкх мо
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Россиянам рассказали, какие последствия их ждут за неуплату налогов до 1 декабря
13 ноября 2023, 17:43

Фото: iStock/blinow61

Россияне ежегодно платят налог на недвижимое имущество. Этот вид сбора считается обязательным, и за его неуплату предусмотрены санкции. Редакция «Радио 1» расскажет, когда нужно оплатить налог в 2023 году, как он начисляется, и что будет, если не выполнить обязательство.

Кто платит налог в 2023


Редактор журнала финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан рассказал, что россияне, которые владеют недвижимым имуществом, должны платить на него налоги. Размер выплаты определяется местное подразделение Финансовой налоговой службы (ФНС), приводит его слова издание RT. По словам эксперта, налогом облагается не только комната, квартира, жилой дом или гараж, но и строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, находящиеся в собственности.


Размер налога в 2023


Размер налога рассчитывается исходя и кадастровой стоимости жилища. Ставку определяют местные власти, однако она не может быть выше 0,1% для квартир, жилых домов, гаражей и машиномест. Для объектов, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей, применяется ставка налога в 2%. Прочее имущество облагается налогом по ставке 0,5%, рассказал Лоссан.


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Как оплатить налог в 2023

 
Оплатить налог можно несколькими способами. Самым удобным станет платеж через сайт ФНС. В личном кабинете налогоплательщика содержатся сведения об имуществе и о сумме, которая должна быть уплачена. Также можно уплатить налог в отделении Почты России.

По адресу регистрации гражданина приходит заказным письмом квитанция об оплате налога с указанием реквизитов и суммы. При получении уведомления налог сразу можно оплатить. Помимо этого, у ФНС есть специальный сервис для тех, кто решил оплатить налоги непосредственно на её сайте — «Заплати налоги».


Что будет, если не заплатить налог


Если гражданин не выполнит обязательство в виде уплаты налога, ФНС начислит пени. Размер неустоек будет определяться исходя из размера задолженности и количества дней просрочки. Налог нужно оплатить до 1 декабря 2023 года.
Какие налоги надо заплатить в 2023

Россиянам предстоит оплатить налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги. С 1 января 2023 года всем налогоплательщикам был открыт ЕНС — единый налоговый счет. Это нововведение упрощает процедуру уплаты налога, и вместо нескольких квитанций россиянам поступит единое уведомление, содержащее сведения о всех налоговых начислениях.
 
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Орнитолог Сапункова рассказала, чем можно подкармливать птиц зимой
13 ноября 2023, 17:23

Фото: Лилия Закирова

В Синичкин день орнитолог Сапункова рассказала, чем угощать зимой пернатых в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Председатель областного отделения  Всероссийского общества охраны природы и орнитолог Союза охраны птиц России Надежда Сапункова рассказала школьникам с ОВЗ, чем лучше всего прикармливать птичек в зимний период.

По словам специалиста, лучше всего подойдут съедобные кормушки, ожерелья из рябины и яблок, а также полезные зерновые лакомства. Вместе с участниками мастер-класса она изготовила и развесила кормушки на территории парка Кантемировский. 

Стоит отметить, что дети с огромный удовольствием слушали орнитолога и рассказывали о своих знаниях о пернатых Московской области.

«Меня поразило то, что дети знают все пять видов синиц. У детей с ОВЗ близость и любовь к природе гораздо более выражена, чем у обычных людей, они словно на одном языке говорят с природой, я в таком в восторге, что хочу предложить им провести научную работу», — поделилась руководитель эковолонтёрского объединения  «Зелёный Патруль» Елена Павицкая.

Кроме этого, школьникам подробно рассказали рецепт приготовления лакомства для птиц из сырых семечек и несоленого сала.

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#подмосковье
#дети
#орнитолог
#птицы
#зима
#школьники
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Долгопруудненцы стали призерами Международной астрономической олимпиады
13 ноября 2023, 17:03

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

Лицеисты Долгопрудного завоевали серебряные медали на Международной астрономической олимпиаде. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
27-я Международная астрономическая олимпиада «IAO 2023» проходила в Пекине.

Школьники из Долгопрудного приняли участие в олимпиаде в составе сборной России. Кроме этого, команда российских школьников завоевала 8 медалей: одну золотую и бронзовую, а также 6 серебряных. 

Стоит отметить, что Александр Андреев и Яков Бахтияров из Долгопрудного стали серебряными призерами Международной астрономической олимпиады. Мальчики являются учениками физико-математического лицея №5.

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#долгопрудный
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#олимпиада
#сборная россии
#московская область
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