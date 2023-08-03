В Госдуме подтвердили задержание министра в Самарской области

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн подтвердил информацию о задержании главы Минздрава Самарской области Беняна и его заместителя Майрамукаева. О задержании должностных лиц он написал в своем телеграмм-канале.
Депутат заявил, что оба фигуранта уголовного дела задержаны по подозрению в мошенничестве.
Должностные лица Самарской области подозреваются в коррупции в областных лечебных учреждениях. По словам Хинштейна, в регионе продолжатся разоблачения лиц, которые совершают преступления, пользуясь должностным положением. Он также отметил, что уровень коррупции в области беспрецедентен и ранее уже были известны случаи задержания глав ведомств.
Депутат указал на необходимость проведения работы по выявлению коррупционных преступлений.
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Должностные лица Самарской области подозреваются в коррупции в областных лечебных учреждениях. По словам Хинштейна, в регионе продолжатся разоблачения лиц, которые совершают преступления, пользуясь должностным положением. Он также отметил, что уровень коррупции в области беспрецедентен и ранее уже были известны случаи задержания глав ведомств.
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