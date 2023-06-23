В Госдуме попросили правительство и Генпрокуратуру начать проверки точек продаж вейпов

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Депутат опубликовал документы, согласно которым парламентарии просят генпрокурора до 1 сентября 2023 года провести «профилактические и проверочные мероприятия в отношении точек продажи никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления». В обращении к главе кабмина, в свою очередь, содержится просьба поручить Роспотребнадзору организацию проверок в те же самые сроки, то есть до начала нового учебного года.
«Будем привлекать к ответственности расплодившихся нерадивых “предпринимателей”, торгующих жидкостями на каждом шагу», — написал Метелев.Напомним, что с 1 июня вступил в силу закон об ограничении продажи вейпов и любых никотинсодержащих устройств, в том числе кальянов. Их, как и табачную продукцию, теперь запрещено не только продавать несовершеннолетним, но и открыто выкладывать и рекламировать. За нарушение этих правил можно получить штрафы до до 600 тыс рублей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в больнице Саратова умер 15-летний мальчик, которого в мае госпитализировали после курения вейпа. А в Нижневартовске из-за вейпа в реанимацию попал двухлетний малыш, сделавший одну-единственную затяжку.