В Госдуме посчитали «фантазией» предложение о 7-миллионной российской армии

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Депутат Андрей Гурулев назвал предложение Леонида Слуцкого создать армию из 7 млн человек фантазией
«Не надо мечты путать с реалиями», — призывает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, комментируя идею лидера ЛДПР Леонида Слуцкого создать в стране армию из 7 млн человек.
Гурулев считает, что России нужна армия, которая в состоянии четко выполнять задачи и парировать угрозы.
«Ни больше и не меньше того», — отметил Андрей Гурулев. По мнению депутата, 7 млн военнослужащих в России — это не нужная «фантазия».
Ранее Путин заявил, что военные «фактически остановили гражданскую войну». «Московский Комсомолец» пишет, что Владимир Путин во время выступления в Кремле поблагодарил военнослужащих за их работу во время мятежа Евгения Пригожина, который произошёл 24 июня.
По словам Владимира Путина, в трудный для страны час военные «встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос», военные «фактически остановили гражданскую войну».
Гурулев считает, что России нужна армия, которая в состоянии четко выполнять задачи и парировать угрозы.
Ранее Путин заявил, что военные «фактически остановили гражданскую войну». «Московский Комсомолец» пишет, что Владимир Путин во время выступления в Кремле поблагодарил военнослужащих за их работу во время мятежа Евгения Пригожина, который произошёл 24 июня.
По словам Владимира Путина, в трудный для страны час военные «встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос», военные «фактически остановили гражданскую войну».
Мария Фирсова