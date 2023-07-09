В Госдуме предлагают бесплатно выделять землю семьям после 10 лет брака

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Депутаты ЛДПР предлагают бесплатно давать в собственность землю семьям с детьми после 10 лет в браке.
Депутаты от ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким выступили с инициативой выдавать бесплатно земельные участки для строительства семьям с детьми, который находятся в официальном браке более 10 лет.
Леонид Слуцкий считает, что такое решение даст развитие современной загородной малоэтажной застройки. Появится возможность развивать всю территорию страны, а не только несколько мегаполисов.
Выделенный участок земли станет долевой собственностью членов семьи.
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Леонид Слуцкий считает, что такое решение даст развитие современной загородной малоэтажной застройки. Появится возможность развивать всю территорию страны, а не только несколько мегаполисов.
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Мария Фирсова