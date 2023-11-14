В Госдуме предлагают давать беспроцентный заём на жилье некоторым россиянам

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В РФ захотели давать беспроцентные займы на покупку жилья многодетным молодым семьям.
Законопроект, который может облегчить покупку домов и квартир некоторым россиянам, внесли в Госдуму, пишет «Лента. Ру».
Авторами инициативы стали депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Право на такую льготу смогут получить семьи с тремя и более детьми, младшему из которых ещё не исполнилось 18 лет.
Погасить сумму нужно будет в течение 25 лет.
Депутаты также предлагают молодым семьям с одним ребенком давать ипотеку по сниженной ставке — не более 5%. По мнению парламентариев, данные предложения помогут улучшить социальное положение молодых семей, а также повысить уровень рождаемости.
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Авторами инициативы стали депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Право на такую льготу смогут получить семьи с тремя и более детьми, младшему из которых ещё не исполнилось 18 лет.
Погасить сумму нужно будет в течение 25 лет.
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Мария Фирсова