В Госдуме предлагают обязать родителей называть детей, учитывая их пол

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В Госдуме разработали законопроект, запрещающий регистрацию мальчиков под женскими именами и девочек под мужскими.
Об этом, ссылаясь на документ, сооющают «Известия». Законопроект разработала первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
Буцкая не привела статистики по таким случаям, но подчеркнула, что сейчас ЗАГСы не имеют права отказывать родителям в целенаправленной регистрации женских имен мальчикам и наоборот. Буцкая уточнила, что под запрет не попадут имена, подходящие и для мальчиков, и для девочек. Россиянам не будут запрещать давать девочкам имена Павла, Петра, Миша, Ивана и Романа. Данные имена распространены в странах Восточной Европы.
Над законопроектом пока работают.
Из ответа Минюста России на инициативу следует, что из-за национальных правил и обычаев не всегда понятно, о мужском или женском имени идёт речь. К примеру, имя Никита — в РФ традиционно мужское, а в Болгарии относится к женским. Отдельного внимания требуют китайские и другие азиатские имена, сообщили в министерстве. В Минюсте указали на то, что необходимо тщательно и взвешено подходить к инициативе.
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«В настоящее время участились случаи присвоения родителями имен детям, не соответствующих их полу. Так, например, при рождении девочки родителями ей было присвоено имя Михаил», —говорится в пояснительной записке.
Над законопроектом пока работают.
«Сейчас мы отрабатываем вместе с профессорами, которые занимаются не просто русским языком, а специализируются на теме имен, вопрос того, как четко прописать в законопроекте эту норму, на какие источники мы можем дать ссылки, чтобы не вводить каждый раз в сомнение сотрудников загса, мужское это имя или женское»,-говорит депутат Татьяна Буцкая.По мнению Буцкой, использование для мальчика женского имени и наоборот способно повлиять на психику ребёнка, выработать комплексы и неадекватное поведение.
Из ответа Минюста России на инициативу следует, что из-за национальных правил и обычаев не всегда понятно, о мужском или женском имени идёт речь. К примеру, имя Никита — в РФ традиционно мужское, а в Болгарии относится к женским. Отдельного внимания требуют китайские и другие азиатские имена, сообщили в министерстве. В Минюсте указали на то, что необходимо тщательно и взвешено подходить к инициативе.
В московском управлении ЗАГС сообщили, что за 9 месяцев 2023 года родители называли детей следующими именами: мальчик Зима, девочки Лета и Весна, Март и Марта, Апрелия, Июня, Август и Августа.
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Мария Фирсова