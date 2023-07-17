В Госдуме предлагают запретить перемещение авто со знаком «Инвалид» на штрафстоянку

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести запретить перемещение автомобиля со знаком «Инвалид» на спецстоянку.
По мнению парламентария, водители часто сталкиваются с ситуацией, когда знаки противоречат другим правилам ПДД, сделаны не по ГОСТу или были изменены. В результате, горожане частно тратя свои силы и время, чтобы забрать автомобиль с специализированной штрафстоянки. А по словам Нилова, для лиц с ограниченными возможностями, это объективно бывает крайне затруднительно и дорогостояще.
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Дана Игумнова