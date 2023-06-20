В Госдуме предложено использовать маткапитал в качестве банковского вклада

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В Госдуме предложили разрешить получать дивиденды от неизрасходованных средств маткапитала
Такую инициативу предложила первый зампреда комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, пишут «Известия»,
Предлагается расширить использование средств маткапитала. У семей может появиться возможность размещать средства на долгосрочные депозиты (сроком на 5 лет) с возможностью пролонгации в аккредитованных Социальным фондом России и Минфином РФ финансовых институтах. Люди получат возможность получать процентный доход по таким вкладам.
Также предложено рассмотреть возврат денежных средств в СФР для использования их гражданами по назначению.
Ранее Минфин предложил сократить расходы на маткапитал. «Объём ассигнований на программу материнского капитала на 2024—2026 годы в настоящее время обсуждается», - сообщается в материале. Окончательные расходы определят во время оформления проекта бюджета.
Предлагается расширить использование средств маткапитала. У семей может появиться возможность размещать средства на долгосрочные депозиты (сроком на 5 лет) с возможностью пролонгации в аккредитованных Социальным фондом России и Минфином РФ финансовых институтах. Люди получат возможность получать процентный доход по таким вкладам.
Ранее Минфин предложил сократить расходы на маткапитал. «Объём ассигнований на программу материнского капитала на 2024—2026 годы в настоящее время обсуждается», - сообщается в материале. Окончательные расходы определят во время оформления проекта бюджета.
Мария Фирсова