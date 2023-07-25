В Госдуме предложено выдавать учителям деньги на посещение музеев и театров

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Первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова предложила ввести для учителей сертификаты на бесплатное посещение госучреждений культуры.
Своё предложение депутат Яна Лантратова направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, пишет ТАСС. Предлагается ввести специальный сертификат «Учительский билет», который позволит учителям посещать госучреждения культуры.
Лантратова уточнила, что сертификат должен открывать педагогам безлимитное и бесплатное посещение музеев и выставок. Сертификат планируется выдавать учителям, которые работают на полную ставку и имеюь не менее 5 лет педагогического стажа.
Также предложено каждый год выделять педагогам 10 тысяч рублей на посещение театров, концертов и других мероприятий. В Госдуме считают, что это повысит престиж профессии, а также позволит работникам образования сделать уроки более интересными.
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Лантратова уточнила, что сертификат должен открывать педагогам безлимитное и бесплатное посещение музеев и выставок. Сертификат планируется выдавать учителям, которые работают на полную ставку и имеюь не менее 5 лет педагогического стажа.
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Мария Фирсова