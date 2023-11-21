В Госдуме предложили давать скидку при быстрой оплате штрафа за парковку

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Партия «Новые люди» подготовила законопроект, согласно которому водителю будет предоставляться скидка в 50% при оплате штрафа за неправильную платную парковку в течение 20 дней. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что с такой инициативой выступили лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, которые направили соответствующий документ в кабинет министров.
В настоящее время в законодательстве уже прописано предоставление скидок за своевременное погашение штрафа, однако это не распространяется на платные парковки.
Таким образом, законопроектом планируется внесли изменения в статью федерального закона, предусматривающие предоставление 50%-ой скидки за своевременную, в течение 20 дней, оплату штрафа за несоблюдение порядка оплаты платной парковки.
Даванков отметил, что внесение этих поправок будет мотивировать водителей как можно быстрее оплачивать штрафы.
Также депутат отметил, что в перспективе необходимо запретить выписывание штрафа за секундную просрочку по оплате, поскольку такие ситуации могут происходить не по вине водителя, а, например, из-за неисправностях в приложениях или неправильном определении местоположения.
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В настоящее время в законодательстве уже прописано предоставление скидок за своевременное погашение штрафа, однако это не распространяется на платные парковки.
Даванков отметил, что внесение этих поправок будет мотивировать водителей как можно быстрее оплачивать штрафы.
Также депутат отметил, что в перспективе необходимо запретить выписывание штрафа за секундную просрочку по оплате, поскольку такие ситуации могут происходить не по вине водителя, а, например, из-за неисправностях в приложениях или неправильном определении местоположения.
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Анастасия Чинкова