В Госдуме предложили компенсировать рост цен на обучение в вузах

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Леонов считает, что оплата за обучение может стать фиксированной на весь период обучения, а разницу между стоимостью и фиксированной оплатой можно компенсировать из федерального бюджета. Это предложение направлено на подготовку большего числа специалистов востребованных в России, включая области информационной безопасности, информационных технологий, управления данными, а также традиционные профессии, такие как учитель, врач, инженер и другие.
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