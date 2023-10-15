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В Госдуме предложили компенсировать рост цен на обучение в вузах

Депутат Леонов предложил субсидировать рост цен на обучение в вузах из бюджета
15 октября 2023, 02:30
Фото: istock / Caiaimage/Chris Ryan

Фото: istock / Caiaimage/Chris Ryan

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов предложил компенсировать рост цен на обучение в российских вузах за счет федерального бюджета. Это предложение предполагает частичное субсидирование ежегодного увеличения стоимости обучения по приоритетным направлениям, пишет «Лента.ру».

Согласно Леонову, в соответствии с действующим законодательством вузы имеют право ежегодно повышать стоимость обучения в пределах годовой инфляции. Парламентарий предлагает разработать законопроект, который на протяжении десяти лет позволит государству частично компенсировать инфляционный рост стоимости обучения по самым востребованным специальностям в госструктурах.

Леонов считает, что оплата за обучение может стать фиксированной на весь период обучения, а разницу между стоимостью и фиксированной оплатой можно компенсировать из федерального бюджета. Это предложение направлено на подготовку большего числа специалистов востребованных в России, включая области информационной безопасности, информационных технологий, управления данными, а также традиционные профессии, такие как учитель, врач, инженер и другие.

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День отца в 2023 году: история праздника, как отмечают
15 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/Choreograph

В России 15 октября отмечается праздник, посвященный отцам. Несмотря на то, что торжество было учреждено недавно, уже зародились традиции, приуроченные к этому дню. Редакция «Радио 1» расскажет об истории возникновения праздника и как его принято отмечать.

День отца: история праздника


В России День отца отмечается ежегодно в третье воскресенье октября. В 2021 году президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении третьего воскресенья месяца днем, посвященным главам семьи. День отца учрежден, чтобы повысить статус главы семейства, поддержать и укрепить семейные ценности, обратить внимание общественности на важность полноценной семьи, напомнить мужчинам об ответственности и важнейшей роли родителя.

Дата праздника выбрана неслучайно. Торжество вписалось в череду других праздников, посвященных семье: День защиты детей (1 июня), День семьи, любви и верности (8 июля) и День матери (последнее воскресенье ноября).

Традиция отмечать День отца зародилась в XX веке в Америке. Инициатором праздника стала жительница штата Вашингтон. Женщина росла без матери и всю ответственность за воспитание дочери взял на себя ее отец. Ветеран гражданской войны и единственный родитель стал для американки примером для подражания и гордостью. Однажды на церковной службе, посвященной дню матери, женщина спросила, почему нет праздника в честь отцов. Она составила петицию властям штата, в которой призвала учредить торжество и рассказала об истории своей семьи. Ее письмо не оставило равнодушными руководство Вашингтона и вскоре праздник стали отмечать на официальном уровне.

День отца: как отмечают


Праздник в России отмечается около двух лет, однако уже успел полюбиться и привлек к себе широкое внимание. В регионах проводятся гуляния, многодетных отцов награждают ценными призами. Муниципальные власти поддержали идею торжества и обеспечивают проведение на городских площадках конкурсов, викторин, соревнований с участием отцов и их детей. Во многих российских школах праздник отмечается с неменьшим размахом, чем День матери: организуются тематические классные часы, ученики готовят поделки и учат стихи, чтобы поздравить родителя.  

 

Как отмечают День отца в других странах?


День отца отмечается в разные даты, однако практически все страны мира уже присоединились к торжеству. В Австралии и Новой Зеландии День отца отмечается в первое воскресенье сентября, бразильские папы принимают поздравления во второе воскресенье августа.

В США принято посещать в День отца кладбища, навещать умерших родственников, только потом устраивать гуляния. В Германии пап поздравляют 2 июня. Дата выбрана не случайно и привязана к празднику Вознесения Господня.

Жители Литвы празднуют День отца в первое воскресенье июня. В 2011 году празднику был присвоен официальный статус.
В Эстонии, Швеции и Финляндии торжество отмечается во второе воскресенье ноября.

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#стихи
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В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за дождей и угрозы наводнения
14 октября 2023, 19:22

Фото: istockphoto/Roman Beliakov

В Санкт-Петербурге затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений закрыты, чтобы предотвратить угрозы подъема уровня воды в устье Невы.
Об этом 14 октября пишут «Известия». Санкт-Петербург заливают дожди. Ожидается усиление ветра до 18–23 м/с. В город пришёл циклон «Тино». В 17.00 затворы дамбы вновь опустили из-за угрозы наводнения.
 
Дирекция КЗС в Telegram-канале сообщает, что возможно повышение уровня воды выше критической отметки — 160 см.
 
Прекращено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Ранее сообщалось, что индийские власти задействовали вертолеты, чтобы эвакуировать людей. Люди из-за наводнения застряли в штате Сикким. Среди туристов есть и россияне. В зоне бедствия оставались 3 россиянки. Погодные условия неблагоприятны, но для эвакуации застрявших туристов направили первый вертолет.

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#санкт-петербург
#наводнение
#дожди
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Американец выловил огромного кижуча и побил 53-летний рекорд
14 октября 2023, 18:26

Фото: iStock/Marek Trawczynski

Мужчина из США выловил кижуча весом 4,9 кг и побил 53-летний рекорд Миннесоты.
UPI пишет, что 53-летний рекорд побил Дэвид Сичош, когда рыбачил на озере Верхнее 4 сентября. Предыдущий рекорд Миннесоты был установлен в 1970 году.

Супруга рыбака Крис Скай первой заметила, что на удочку попалась рыба. Мужчина тут же схватил удочку и выловил крупного кижуча. 

«По реакции капитана я сразу понял, что у нас тут действительно большая рыба», — поделился воспоминаниями рыбак.
Улов Сичоша был доставлен в город Дулут. Там рекорд официально подтвердили специалисты. 

Ранее Кит Деграфф выловил алеутского морского окуня длиной более метра и случайно побил рекорд штата Аляска.

Рекорд 28 июля установил Кит Деграфф, решивший порыбачить в проливе Принс-Уильям вместе с невестой и друзьями. Первые 3 часа рыбакам совсем не везло. Потом Деграфф забросил наживку на глубину примерно 300 метров и почувствовал, что клюнула крупная рыба.

«Улов оказался таким огромным, что я сначала принял его за палтуса», —вспоминает Деграфф.
Когда мужчина вытащил рыбу на борт лодки, выяснилось, что добычей стал алеутский морской окунь длиной 106 см. Он весил более 19 кг. Таким образом американец побил рекорд Аляски, который был установлен в 2013 году. Тогда другой рыбак выловил особь весом 17,7 кг.

«Самое забавное в этой истории то, что я рыбачил таким образом, чтобы поймать что угодно, кроме окуня. У меня были только крючки и наживка, и я надеялся поймать черную треску или другую рыбу, живущую на глубине около 300 метров»,-рассказал Кит Деграфф.
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#сша
#рыбалка
#рыбаки
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Кулеба приписал себе возвращение McDonalds на Украину
Кулеба лично просил Блинкена вернуть McDonalds на Украину
14 октября 2023, 18:23

Фото: iStock/TonyBaggett

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что лично попросил госсекретаря США Энтони Блинкена помоь возобновить работы сети ресторанов быстрого питания McDonald's на Украине. Об этом Кулеба сообщил в интервью телеканалу «1+1».
По словам Кулебы, он ехал на машине и заметил, что все заведения McDonalds закрыты, тогда он позвонил Блинкену.

«Тони, а что вообще за непорядок? Что это за отношение такое к нам?», — заявил украинский министр.

Он добавил, что личный мотив в его просьбе отсутствовал.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время совместного посещения McDonalds с госсекретарём США Энтони Блинкеном рассказал ему, что в студенческие годы ходил в сеть ресторанов для того, чтобы спасаться от похмелья. Госсекретарь в свою очередь отметил, что в его жизни подобное не случалось. Тогда Кулеба заверил его, что и у него самого такое происходило «очень-очень редко».

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#сша
#санкции
#мид
#министр
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Глава Химок Волошин проверил ход работ по восстановлению параметров отопления
14 октября 2023, 16:36

Фото: Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин сегодня лично проверил, как идут работы по восстановлению подачи отопления в многоквартирные дома.

Напомним, пуск отопления в Химках провели с 4 по 10 октября, а 14 октября были зафиксированы перебои в подаче тепла сразу в нескольких многоквартирных домах городского округа.

Сегодня в оперативном порядке коммунальные службы заменили задвижку на центральном тепловом пункте на улице Пожарского, таким образом подача тепла в 13 многоквартирных домов будет восстановлена до конца дня.“Регулировку параметров системы теплоснабжения круглосуточно ведут 10 бригад ТСК «Мосэнерго» — более 40 человек и 20 единиц техники. До 16 октября во всех домах городского округа стабилизируют температурные показатели”,- сообщили в администрации городского округа.

Помимо прочего, специалисты управляющей компании проведут обход по домам, чтобы убедиться в исправной работе систем. Медиа — администрация г.о. Химки.

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#тепло
#специалисты
#жку
#дома
#коммунальные службы
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Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» отправило более 200 тонн гумпомощи на Донбасс
14 октября 2023, 16:14

Фото: iStock/Biserka Stojanovic

С мая по сентябрь 2023 года каширское подразделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» отправило более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
«С августа 2023 года на территории нашего округа осуществляет деятельность Фонд содействия развитию городского округа Кашира Московской области «Кашира-660», исполнительным директором которого является руководитель Каширского «БОЕВОГО БРАТСТВА» Александр Серяпин», - прокомментировали ситуацию в администрации. 

Благодаря поддержке «БОЕВОГО БРАТСТВА», российским военнослужащим доставляют сотни тонн необходимых им продуктов, лекарств и вещей. Приоритетными, разумеется, являются те подразделения, в которых служат каширяне. 

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Жителям Кашира-2 проведут перерасчет за тепло и горячую воду

В Кашире стартовал муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют - 2023»
#кашира
#фонд
#сво
#подмосковье
#военные
#гуманитарная помощь
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Жителям Кашира-2 проведут перерасчет за тепло и горячую воду
14 октября 2023, 16:00

Фото: iStock/Oleg Elkov

Жителям микрорайона Кашира-2 проведут перерасчет за теплоснабжение и горячую воду, об этом сообщил первый заместитель главы городского округа Сергей Кирюхин.
Напомним, 11 октября в 15:00 на магистральных тепловых сетях произошла авария. В связи с этим, была приостановлена работа котельни в деревне Горки. Подача тепла и горячего водоснабжения для жителей микрорайона Кашира-2 была временно приостановлена.

Подачу тепла и горячей воды возобновили в 12:00 13 октября. Как сообщили в пресс-службе администрации, работа котельной на 90 мВт восстановлена.

За то время, когда каширяне остались без теплоснабжения и горячей воды, администрация пообещала сделать перерасчет и вернуть жителям микрорайона деньги.

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#деньги
#авария
#кашира
#администрация
#горки
#подмосковье
#теплоснабжение
#горячая вода
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В Кашире стартовал муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют - 2023»
14 октября 2023, 15:47

Фото: iStock/Drazen Zigic

В Кашире стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2023», сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют - 2023» стартовал 10 октября.

К участию зарегистрированы восемь педагогов из общеобразовательных школ городского округа. 

Конкурсантов ждет три отборочных этапа. На первом педагогам будет необходимо представить презентацию и рассказать о своем опыте профессиональной деятельности. Затем участники проведут перед жюри открытый урок со своими учениками. И наконец, на третьем этапе, учителей ждет публичное выступление.

Администрация городского округа пожелала всем конкурсантам не успешно продемонстрировать свои таланты, но и открыть в себе много нового.

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#конкурс
#таланты
#кашира
#подмосковье
#педагоги
#учителя
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Глава Химок Волошин проверил ход работ по восстановлению параметров отопления
14 октября 2023, 15:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин лично проверил ход работ по восстановлению параметров отопления в городе. Об этом Волошин написал в своем телеграм-канале.
Сообщается, что на центральном тепловом пункте на улице Пожарского рабочие произвели замену задвижки, диаметр который составляет 200 мм, чтобы восстановить подачу отопления в 13 многоквартирных домах на этом участке. По словам Волошина, сегодня днем тепло должно поступить в полном объёме.

Отмечается, что количество проблемных участков сократилось. В округе зафиксировано снижение параметров тепла в 29 МКД. Согласно распоряжению главы Химок, все службы работают в усиленном режиме. Работу ведут десять бригад ТСК «Мосэнерго», в состав которых входит более сорока человек и двадцать единиц техники.

До 16 октября во всех домах округа произойдет стабилизация температурных показателей.

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