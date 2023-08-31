В Госдуме предложили наказывать за помощь в уклонении от военной службы

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Инциатива о введении уголовного наказания для лиц, поддерживающих россиян в уклонении от военной службы, была представлена в Государственной Думе, пишет RT со ссылкой на депутата Ивана Сухарева.
«Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности дополнения статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации в части установления ответственности для граждан и должностных лиц, содействующих уклонению граждан от военной или альтернативной гражданской службы, если у них нет законных оснований для освобождения от службы», — подчеркнул Иван Сухарев.Согласно словам депутата Государственной Думы, на данный момент статья не предусматривает наказания для лиц, оказывающих помощь в уклонении от службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Внесение данной поправки связано с усилением попыток уклонения от воинской службы после начала специальной операции на Украине и повышения верхнего возрастного предела призыва до 30 лет.
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