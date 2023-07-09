В Госдуме предложили ограничить число кур, которое можно разводить на дачах

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Для внесения на рассмотрение в Госдуму готовятся поправки в закон о садоводстве, которые ограничат максимальное число кур и кроликов, содержащихся на дачах.
Об этом «Российской газете» сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Он рассказал, что многим людям не нравятся крики петухов и другие издержки содержания на дачах сельскохозяйственных животных. В итоге Союз дачников постоянно получает жалобы от дачников, которые просят ограничить допустимое число птиц и животных.
Проект поправок включит требование соблюдение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм.
При этом депутат допускает, что однажды на дачах разрешат заниматься фермерством.
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Он рассказал, что многим людям не нравятся крики петухов и другие издержки содержания на дачах сельскохозяйственных животных. В итоге Союз дачников постоянно получает жалобы от дачников, которые просят ограничить допустимое число птиц и животных.
При этом депутат допускает, что однажды на дачах разрешат заниматься фермерством.
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Мария Фирсова