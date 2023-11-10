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В Госдуме предложили операторам отменить безлимитный доступ к YouTube

Депутат Горелкин предложил операторам отменить безлимитный доступ к YouTube
10 ноября 2023, 17:28
Фото: iStock/Thapana Onphalai

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил сотовым операторам идею уменьшения износа оборудования, для этого нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube. Об этом Горелкин написал в своем телеграм-канале.

По словам парламентария, доля трафика YouTube варьируется от 30 до 50%. Он отметил, что ФАС не будет против совместного решения участников рынка ликвидировать безлимитную опцию на американский видеохостинг и считать трафик с него на равных условиях с отечественными сервисами.

Ранее депутат Госдумы Попов опроверг информацию об обсуждении вопроса закрытия YouTube. Однако, гендиректор «Газпром медиа» Александр Жаров сообщил, что если YouTube продолжит нарушать законодательство РФ, то вопрос о блокировке площадки стоит рассмотреть.

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#рф
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Российским компаниям обещают бонусы за приём на работу инвалидов
10 ноября 2023, 17:16

Фото: istockphoto./Natee127

Минтруд России предлагает усилить стимулирование работодателей, которые нанимают инвалидов по квоте и берут на работу людей с ограниченными возможностями сверх лимита.
Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на главу ведомства Антона Котякова.

Он рассказал, что работают и над «предложениями по увеличению субсидирования со стороны государства для предприятий по заполнению квотируемых рабочих мест».
Тем, кто трудоустроит инвалидов сверх квоты обещают большие бонусы. Котяков объяснил, что адаптация рабочего места для инвалидов требует от работодателей материальных вложений и в результате стимулирования компании будут более заинтересованы в привлечении инвалидов к работе.

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#работа
#инвалиды
#россия
#сотрудники
#зарплата
#минтруд
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В Пушкинском трём сотрудникам полиции вручили жилищные сертификаты
10 ноября 2023, 17:09

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

Три сотрудника УМВД России «Пушкинское» получили жилищные сертификаты. В торжественной обстановке их вручил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
10 ноября в России отмечается праздник тех, кто стоит на страже правопорядка, — День сотрудника органов внутренних дел. В честь праздника в городском округе Пушкинский состоялось награждение всех причастных к этому дню жителей округа. Всего в округе на страже порядка стоят более 620 сотрудников. Глава администрации поздравил всех сотрудников и вручил подарки.
«Сегодня трём служащим вручили жилищные сертификаты, 11 сотрудников были удостоены ценными подарками, 15 человек отмечены грамотами и благодарственными письмами. От всего сердца поздравляю ветеранов службы! Желаю всем крепкого здоровья, спокойных трудовых будней и профессионального роста», — отметил Максим Красноцветов.
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#праздник
#максим красноцветов
#полиция
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В Московской области окольцевали больших веретенников
10 ноября 2023, 16:59

Фото: Минэкологии МО

В Талдомском городском округе отловили и пометили больших веретенников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве экологии и природопользования Подмосковья. Эти редкие гнездящиеся в регионе пернатые занесены в Красную книгу Московской области.
«Всего были отловлены и помечены шесть птиц. Большие веретенники были измерены и снабжены металлическими номерными кольцами, предоставленными Научно-информационным центром кольцевания птиц ИПЭЭ РАН. Одна особь снабжена GPS/GSM-логгером. Всех птиц выпустили на волю в течение 30 минут после поимки», – рассказал глава министерства Тихон Фирсов
Большой веретенник находится в области под угрозой исчезновения и занесён в Красную книгу Подмосковья. Специалисты оценивают численность вида в регионе в 90-120 пар.
 
В период гнездования эту птицу можно встретить в городских округах Волоколамский, Воскресенский, Лотошино, Сергиево-Посадский, Дмитровский, Талдомский, Клин, Орехово-Зуево, Луховицы, Павловский Посад, Шатура и Богородский.

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#минэкологии мо
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#красная книга
#природа
#подмосковье
#московская область
#талдом
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Рекрутер Ганзина посоветовала ИТ-специалистам учить профессиональный английский
10 ноября 2023, 15:54

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

HR-директор компании Елена Ганзина заявила, что профессиональный английский является важным навыком для современного ИТ-специалиста.
«Зная профессиональную лексику, вы кратно повышаете свою ценность и, соответственно, зарплату. Вам становится доступнее больше обучающих материалов, а также появляется возможность работы в международной компании», — пояснила в беседе с RT Ганзина.

Она также отметила, что хорошему работнику ИТ-сферы необходимо регулярно совершенствовать и прокачивать свои технические навыки и знания.

Кроме этого, для специалистов важны и такие характеристики, как коммуникативность, креативность, гибкость, дисциплинированность, самостоятельность и .д.

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#работа
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Депутат Чаплин рассказал, как получить как можно больше денег при увольнении
10 ноября 2023, 15:51

Фото: istockphoto/LuckyBusiness

При увольнении сотрудники могут рассчитывать на выходное пособие в размере средней зарплаты.
Об этом News.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Также сокращаемый сотрудник имеет право требовать остаток зарплаты и компенсацию за неиспользованный отпуск. Чаплин подчеркнул, что руководство компании обязано помочь человеку найти новую работу.

Выходное пособие можно получить и за второй месяц после увольнения, если безработному так и не удалось найти новое место. Для этого необходимо обратиться к работодателю в течение 15 рабочих дней. Пособие положено и за третий месяц, если работа не нашлась и за этот срок, но для этого нужно получить решение службы занятости. По словам Чаплина, жители Крайнего севера и приравненных к нему местностей вправе требовать выплату за четвертый, пятый, а также шестой месяцы.

Чтобы получить выходное пособие, сотруднику при уходе с работы не нужно писать заявление об увольнении по собственному желанию. Это играет ключевую роль. Рекомендуется встать на учет по безработице в центр занятости в течение 14 рабочих дней после того, как произошло увольнение. Этот срок является условием, чтобы получить выплаты за максимально возможный период.

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Опрос показал, работники каких сфер чаще всего недосыпают
Опрос: От недосыпа страдаю медики и строители
10 ноября 2023, 15:45

Фото: istockphoto.com/Viacheslav Peretiatko

Аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье» провели исследование и установили, что наиболее часто на недосып жалуются представители медицинской и строительной сфер.
Так ответили 26 и 24% работников этих сфер соответственно.

Кроме них проблемы со сном испытывают бухгалтеры и специалисты из сферы торговли (по 22%).

Респонденты ответили, что причинами, по которой они не высыпаются, являются мысли о разных вопросах, привычка поздно ложиться, бессонница.

«30% участников опроса столкнулись с проблемами со здоровьем. Чуть меньше отмечают, что им сложно сконцентрироваться на задачах. Также из-за недосыпа россияне опаздывают на работу и не могут выполнять сложные поручения», — приводит RT текст аналитиков.

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#специалисты
#россияне
#здоровье
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Число безработных в Московской области с начала года снизилось на 7 тыс
10 ноября 2023, 15:17

Фото: Минсоцразвития МО

Уровень безработицы в Подмосковье составляет сейчас 0,25%. Это 10 тыс зарегистрированных жителей, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«Число безработных в Московской области с начала года снизилось на 7 тыс. Это говорит о положительной динамике в экономике региона и улучшении ситуации на рынке труда. Мы реализуем комплекс дополнительных мер по обеспечению занятости. Это материальная поддержка, бесплатное обучение и переобучение, содействие началу предпринимательства», – пояснила Болатаева.
По данным подмосковного Минсоцразвития, что в Подмосковье сегодня – более 86 тыс вакансий. Таким образом на одного безработного их приходится в среднем восемь.
 
Наибольший спрос у работодателей наблюдается в производственной сфере. Таких вакансий в регионе – более 38 тыс.

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#безработица
#московская область
#подмосковье
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В волоколамском лесу зафиксировали присутствие трех рысей
10 ноября 2023, 15:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Фотоловушка в волоколамском лесу зафиксировала присутствие 3 рысей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
На западе Московской области зоологами была замечена популяция рысей. В этом году при обследовании мест обитания зверей в Волоколамском округе на фотоловушку попалось сразу три животных.

«<…>Ареал обитания животного в регионе за последние десятилетия сместился в западную часть, ранее хищницу можно было встретить на территории всей области<…> Жизнь рыси в нашем регионе зависит от сохранения естественной среды обитания и обеспечения необходимых условий для ее выживания», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Кроме этого, популяция рысей в Московской области  связана с динамикой численности основного объекта их охоты - зайцем–беляком.

Стоит  отметить, что рысь занесена в Красную Книгу Московской области как вид, который находится под угрозой исчезновения. 

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#животные
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Названы самые высокооплачиваемые профессии в ИТ
Рекрутер Ганзина: Аналитики и архитекторы систем — самые высокооплачиваемые
10 ноября 2023, 15:10

Фото: istockphoto.com/BalanceFormcreative

HR-директор компании Елена Ганзина перечислила наиболее высокооплачиваемые профессии в ИТ, к которым отнесла системных аналитиков, архитекторов систем, а также технических директоров.
Так, технические директора получают до 650 тыс. рублей в месяц, а их работа связана с руководством техническими процессами в компании. На втором месте архитекторы систем с зарплатами до 600 тыс. рублей, которые определяет структуру системы, её компоненты и взаимодействие между ними. На третьем месте расположились DevOps-инженеры, которые помогают компаниям быстрее выпускать новые версии приложений на рынок и улучшать их качество. Такие работники зарабатывают до 500 тыс. рублей в месяц.

Как передаёт RT, пятёрку самых дорогих вакансий в ИТ-сфере замыкают такие специалисты, как системные аналитики и тимлид. Такие специалисты могут получать зарплаты в размере до 400 тыс. и до 350 тыс. рублей в месяц соответственно.

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