В Госдуме предложили принять единый федеральный закон о тишине

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Введение региональных законов о тишине создаст путаницу среди жителей России, поэтому необходим единый федеральный закон. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству Сергей Колунов.
Ранее издание «Известия» сообщало, что в понедельник, 23 октября, в Госдуму будет внесён законопроект о тишине, которым будет налагаться запрет на шум в домах с 23:00 до 7:00. В случае нарушения закона последует штраф в размере до 500 тысяч рублей. Жильцы дома смогут выбрать ответственного, который будет составлять акты о нарушении закона с последующей передачей их в полицию.
По словам Колунова, региональные законы о тишине могут создавать путаницу для жителей, поэтому необходимо введение единого федерального закона, который приведёт нормы к одному стандарту.
Он уточнил, что в настоящее время каждый регион самостоятельно устанавливает период времени, когда запрещено шуметь. Так, для Москвы действует ограничение с 23:00 до 7:00, а в Подмосковье – с 21:00 до 8:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные дни.
Также отличается и мера наказания. В один регионах за нарушение закона последует предупреждение, а в других – штраф, размер которого также отличается в зависимости от территории.
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По словам Колунова, региональные законы о тишине могут создавать путаницу для жителей, поэтому необходимо введение единого федерального закона, который приведёт нормы к одному стандарту.
Также отличается и мера наказания. В один регионах за нарушение закона последует предупреждение, а в других – штраф, размер которого также отличается в зависимости от территории.
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Анастасия Чинкова