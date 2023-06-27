В Госдуме предложили привлекать школьников к труду





Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова выступила с предложением внести поправки в закон о запрете привлечения школьников к труду. Об этом пишет издание РИА Новости.Сообщается, что депутат предложила законодательно закрепить разрешение привлекать учеников к труду с согласия их родителей. Она пояснила, что такая норма будет означать не использование труда, а трудовое воспитание учащихся. Казакова отметила, что в советских школах такой принцип работал.Ранее «Радио 1» сообщало, что Госдума приняла в третьем чтении закон об уголовной ответственности коллекторов.