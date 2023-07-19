В Госдуме предложили снизить максимально допустимую скорость для одной группы самокатов

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Данная норма в настоящее время не дифференцирует электросамокаты, оборудованные шинами с воздушными камерами и литыми бескамерными шинами. Исходя из этого, Власов предложил снизить скорость движения вне проезжей части с 25 до 20 км/ч и рассмотреть изменение допустимой скорости движения на проезжей части.
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