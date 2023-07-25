В Госдуме предложили созвать трибунал по Украине

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«Уголовные дела, возбужденные Следственным комитетом, о преступлениях в Донбассе, Крыму и других российских регионах должны лечь в основу для проведения трибунала над представителями военного и политического руководства Украины. Эта тема весьма актуальна. Считаю, что трибунал должен пройти в Крыму», - прокомментировал ситуацию Ивлев.
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