В Госдуме предложили строже наказывать за распространение фейков о публичных персонах

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В России необходимо ужесточить ответственность за фейки, касающиеся жизни и здоровья публичных личностей. С таким заявлением РИА Новости выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя распространившиеся фейки о болезни, коме и даже смерти чеченского лидера Рамзана Кадырова.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео со своей прогулки, чтобы подтвердить ложность распространившихся слухов. Он призвал прогуляться тем, кто не в состоянии отличить ложь от правды.
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