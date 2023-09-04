В Госдуме предложили учредить медаль за труд на пользу СВО

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«Прошу Вас рассмотреть возможность учреждения специальной медали, которая отметит вклад сотрудников предприятий (гражданского персонала), внёсших значительный вклад в достижение целей специальной военной операции», - цитирует РИА Новости текст документа.
Он предложил назвать награду «За добросовестный труд в условиях специальной военной операции». Документ подписал и депутат Госдумы Илья Вольфсон.
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