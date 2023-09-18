В Госдуме предложили уменьшить возраст выхода на пенсию для работающих с инвалидами

Фото: iStock/Denis Vostrikov
Депутат Госдумы Василий Власов предложил допустить ранний выход на пенсию гражданам, чья профессиональная деятельность связана с уходом за инвалидами. Об этом сообщает RT.
Законодатель обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением сократить возраст выхода на пенсию для работников хосписов, детский домов и домов-интернатов, а также нянь, сиделок и других работников, чья сфера деятельности напрямую связана с уходом за инвалидами. По словам Власова, такие специалисты испытывают сильную психологическую и физическую нагрузку.
RT отмечает, что парламентарий предложил сокращать время выхода на пенсию за каждые пять лет стажа на один год.
Депутат отметил, что в настоящее время такую льготу получают исключительно родители, воспитывающие ребёнка-инвалида в возрасте до восьми лет. Таким образом отец ребёнка может выйти на пенсию в 55 лет, а мать – в 50. При этом, необходимо наличие трудового стажа.
Читайте также:
Юрист Соловьев рассказал, кто может получить доплату к пенсии
Путин поручил правительству предоставить предложения по выпуску транспорта для инвалидов
Пенсионный возраст в РФ в 2024 году увеличат на три года
RT отмечает, что парламентарий предложил сокращать время выхода на пенсию за каждые пять лет стажа на один год.
Читайте также:
Юрист Соловьев рассказал, кто может получить доплату к пенсии
Путин поручил правительству предоставить предложения по выпуску транспорта для инвалидов
Пенсионный возраст в РФ в 2024 году увеличат на три года
Анастасия Чинкова