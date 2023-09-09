В Госдуме предложили установить потолок цен на бензин

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Партия ЛДПР представила законопроект в Госдуму, который предлагает установить верхний предел цен на розничные продажи бензина. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в беседе с «Известиями».
Партия также отметила, что правительство стремилось удержать рост цен на бензин ниже уровня инфляции, однако в начале 2023 года стоимость топлива выросла на почти восемь процентов. Введение системы контроля цен поможет защитить экономические интересы граждан России и общества в целом, подчеркнули в партии.
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