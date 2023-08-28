В Госдуме предложили увеличить маткапитал до 1 млн рублей

Фото: iStock/Konstantin Aksenov
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР выступили с предложением увеличить размер материнского капитала в России до 1 млн рублей, однако, должно быть соблюдено несколько условий.
По мнению инициаторов законопроекта, такая мера поддержки со стороны государства, поспособствует стимулированию рождаемости. Депутаты от партии ЛДПР отметили, что со следующего года, МРОТ в стране планируют проиндексировать, также, необходимо увеличить и уровень материнского капитала, поддержав семьи, где дети уже есть или стимулировать тех, кто ими не обзавелся.
Читайте также:
Депутат Госдумы Даванков предложил вознаграждать за информацию о наркотических «закладках»
В Госдуме предложили страховать россиян от врачебных ошибок
В Госдуме РФ предложили депортировать мигрантов за домогательства
Анастасия Крестьянова