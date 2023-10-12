В Госдуме предложили увеличить пенсии неработающим пенсионерам

Фото: istock / Oleg Elkov
Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов предложил Госдуме рассмотреть вопрос о дополнительной социальной выплате для неработающих пенсионеров, у которых средний доход не достигает больше двух размеров прожиточного минимума в субъекте, где он проживает. Информацию передает ТАСС.
Измерения предлагают внесли в закон «О государственной социальной помощи». По словам Миронова, законопроект подразумевает начисление 0,2 от размера прожиточного минимума безработным пенсионерам с условием, что их средний доход составляет от 1 до 1,5 размеров прожиточного минимума (ПМ). Если доход находится в диапазоне от 1,5 до 2 размеров ПМ, то надбавка составит 0,1 от этого показателя в его регионе. Как заявляет Миронова, набавка может достигать нескольких тысяч в месяц.
Ранее сообщалось, что материнский капитал на первого ребенка в 2024 году будет проиндексирован. Подробно ознакомиться с этим можно в материале «Радио 1».
Читайте также:
Опрос: бухгалтеры и учителя чаще остальных полностью обеспечивают всю семью
Wildberries ввёл комиссию за оплату с карт Visa и Mastercard
Ведущий руководитель Росказначейства отдал мошенникам 15 млн рублей
«Средства по линии Фонда пенсионного и социального страхования выделяются на это регулярно, но, по нашему мнению, для поддержки граждан преклонного возраста только такой федеральной социальной доплаты недостаточно, и поэтому мы предлагаем ввести дополнительное пособие», — пояснил депутат.
Читайте также:
Опрос: бухгалтеры и учителя чаще остальных полностью обеспечивают всю семью
Ведущий руководитель Росказначейства отдал мошенникам 15 млн рублей
Алина Юрчак