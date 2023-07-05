В Госдуме предложили увольнять приставов за ошибочное списание денег с карт

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Замглавы депутатского объединения Алексей Диденко заявил, что ЛДПР в Госдуме инициировали поправки в законодательство, предусматривающие наказание судебных приставов, в случае неоднократных в течение года ошибок при списании денег с банковской карты или блокировке банковских счетов без реальных оснований.
По словам депутата, целью данной меры будет являться исключение безответственного отношения к гражданам. Он также отметил, что поводом к разработке законопроекта стали неоднократные обращения россиян о незаконном списании денежных средств. Диденко также выразил надежду на то, что изменения в законодательстве смогут повысить компетенцию ФССП.
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Анастасия Крестьянова