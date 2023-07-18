В Госдуме предложили ужесточить ответственность за пропаганду экстремизма

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Предлагается внести правки в статью 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Законопроект предусматривает увеличение штрафа до 300 тысяч рублей, а срок тюремного заключения предложено увеличить до 5 лет.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью «Российской газете», что вовлечение несовершеннолетних спецслужбами недружественных государств в террористическую и экстремистскую деятельность становится новым источником угрозы.
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