В Госдуме предложили выпускать «Пушкинскую карту» для детей от 7 до 14 лет

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») предложила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой предоставить возможность детям от 7 до 14 лет пользоваться «Пушкинской картой» или создать для них отдельный аналог. Об этом депутат заявила в своём Telegram-канале.
Она уточнила, что в настоящее время дети не имеют возможности посещать музеи и другие мероприятия, используя «Пушкинскую карту», что говорит о неравномерном доступе к учреждениям культуры и культурным ценностям.
Если предложение будет принято, детям будет предоставляться карта, на которой будет три тысячи рублей, которые можно потратить на посещение выставок, концертов, кинотеатров и иных культурных мероприятий.
Кроме того, Лантратова отметила, что в настоящее время льготы на детей предоставляются родителям, а изменения, внесённые в программу «Пушкинской карты», позволят предоставлять льготы напрямую детям.
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Если предложение будет принято, детям будет предоставляться карта, на которой будет три тысячи рублей, которые можно потратить на посещение выставок, концертов, кинотеатров и иных культурных мероприятий.
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Анастасия Чинкова