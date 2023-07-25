В Госдуме предложили запретить регистрироваться в интернете с иностранной электронной почтой

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Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин предложил запретить регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.
Такие поправки предлагают внести к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». Поправки опубликованы 20 июля в электронной базе законопроектов парламента.
Поправки уже подписал председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.
Ранее комитет Государственной думы по госстроительству во втором чтении добрил поправки о повышении штрафов за неявку в военкомат. Теперь гражданам, которые проигнорировали повестку, и не явились в военкомат в указанное время и место, грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.
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Поправки уже подписал председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.
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Евгения Парфентьева