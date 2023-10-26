В Госдуме предрекли печальный исход Галкину* и Пугачёвой

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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предрёк печальный исход Максиму Галкину* и Алле Пугачёвой. Депутат считает, что артисты лишатся всей своей зарубежной недвижимости и останутся там никому не нужными. Об этом сообщает SHOT.
Парламентарий отметил, что такое же будущее ждет всех граждан России, кто сбежал за рубеж и оттуда плохо высказывается о РФ.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева и Максим Галкин* купили апартаменты на Кипре за миллиард рублей. В начале палестино-израильского конфликта Максим Галкин* уверял, что никуда не уедет из страны и в эти горестные для Израиля дни останется вместе с его народом. Однако, когда стало ясно, что боевые действия затягиваются, юморист уехал на Кипр, где у него запланированы концерты.
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*признан иностранным агентом на территории РФ.
«Если человек патриот, он защищён Отечеством. Если он не патриот, то он изгой. Может, кто-то поздно это понял, но понял», — приводит слова депутата Фёдорова SHOT.
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*признан иностранным агентом на территории РФ.
Екатерина Коршунова