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В Госдуме предрекли скорое возвращение сбежавших звезд и миллиардеров на Родину

Депутат Госдумы Хамзаев предсказал скорое возвращение в Россию релокантов
11 октября 2023, 08:25
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев предположил, чт в скором времени все, покинувшие Россию миллиардеры и звезды шоу-бизнеса вернуться обратно на Родину. Он считает это вполне вероятным, так как за границей они просто никому не нужны.

Накануне, во вторник, спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании, отметил, что релокантов, которые сбежали из страны и совершали подлые поступки, радуясь выстрелам по своей Родине и поддерживая террористический киевский режим, в России не только не ждут, но и, в случае возвращения, им обеспечена поездка в солнечный Магадан, напоминает РИА Новости.

В свою очередь, депутат Госдумы Султан Хамзаев не сомневается, что в ближайшее время все сбежавшие публичные персоны и миллиардеры потянутся обратно в Россию. По той простой причине, что в Европе, в Израиле они уже никому не нужны. Из них высосали все деньги и публичную активность и предали забвению. Парламентарий привел в пример бизнесмена Михаила Фридмана, который понял, что «дома лучше». К тому же, для таких людей нападение ХАМАС на Израиль стало настоящим стрессом. Хамзаев считает, что российским спецслужбам надлежит тщательно проверить мотивы тех или иных поступков Фридмана и других будущих «возвращенцев» и убедиться, что они готовы покаяться в неблаговидном поведении.

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​Подтверждённые учётные записи на региональном портале госуслуг имеют 77% жителей Подмосковья
11 октября 2023, 10:12

Фото: Фотобанк МО

За 11 лет существования портала госуслуг Московской области к нему присоединилось более 6,7 млн пользователей с подтверждённой учетной записью. Такую статистику привели в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«На сегодняшний день в электронном виде доступно более 300 услуг, которыми могут воспользоваться физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Мы не только переводим услуги в цифру, но и совершенствуем их, внедряем удобные формы, сокращаем количество документов и сроки рассмотрения заявлений», – сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.
По данным министерства, с начала года самыми популярными электронными услугами стали «Выписка из домовой книги» (858 тыс заявлений), «Кружки и секции» (631 тыс.), «Выдача и замена социальных карт жителя Московской области» (363,6 тыс), «Запись в школу» (184 тыс), «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (176,4 тыс). 

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Шойгу: Найдено решение по легким транспортным самолетам вместо Ан-26 и Ан-72
11 октября 2023, 09:31

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с высшим руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Он сообщил, что найдено решение по легким транспортным самолетам, которые способны эффективно заменить Ан-26 и Ан-72.
Глава Минобороны уточнил, что осталось определиться со сроками — насколько быстро удастся воплотить это решение в жизнь, что уже сделано и что еще предстоит сделать в первую очередь, передает РИА Новости.

В ходе рабочей поездки в Ульяновск Сергей Шойгу проинспектировал ход выполнения государственного оборонного заказа на заводе «Авиастар», проверил производство Ил-76МД-90А, а также ремонт Ан-124-100. На совещании с руководством ОАК и профильных органов военного управления были рассмотрены первоочередные вопросы и перспективы развития военно-транспортной авиации.

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#минобороны
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В России сократят авиаполеты из-за проблем с двигателями в самолетах
«Ъ»: S7 сократит количество рейсов зимой из-за проблем с двигателями Airbus
11 октября 2023, 09:17

Фото: istock / Bogdan Khmelnytskyi

Авиакомпания S7 Airlines сократит расписание на осенне-зимний период на 10-15%. Причиной стали сложности с ремонтом двигателей Airbus, об этом сообщает «Коммерсантъ».

«S7 Airlines сократит осенне-зимнее расписание на 10—15% относительно прошлого года из-за сложностей с обслуживанием Airbus A320/А321neo. Проблема — в ремонте американских двигателей P&W (Pratt & Whitney), которым не занимаются ни в РФ, ни в Иране», — пишет издание, ссылаясь на собственные источники.

В материале указано, что на данный момент авиакомпания ищет другие варианты обслуживания самолетов. На сегодняшний день, 13 из 39 таких самолетов S7 не летают. Кроме того, в Министерстве транспорта предполагают, что с парком neo придется попрощаться.

Ранее сообщалось о дебошире, вооружённом железной вилкой, который испугал пассажиров рейса «Аэрофлота» и ранил своего соседа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#авиакомпания
#рф
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Для некоторых россиян предложили снизить ставку по ипотеке до двух процентов
«Известия»: Для участников СВО предложили снизить до 2 % ставку по ипотеке
11 октября 2023, 08:29

Фото: istock / gopixa

В РФ предложили снизить ставку по ипотеке до 2% для мобилизованных участников специальной военной операции на Украине. С предложением выступил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, его слова передают «Известия».

«Льготная ипотека для всех семей участников СВО — это крайне важная мера поддержки тех, кто готов отдать за интересы страны не только здоровье, но и свою жизнь. С учетом того, сколько уже сделали для России мобилизованные и добровольцы, предоставление государством для них более выгодных условий жилья не должно становиться предметом рассуждений и экономического торга», — сказал автор инициативы. 
Выборный также отметил, что просьбы жен мобилизованных стали одной из причин его обращение к правительству.

Парламентарий также обратил внимание на то, что данная мера уже реализовывается в некоторых субъектах Российской Федерации.

Ранее «Радио 1» сообщало, что по мнению психологов, у россиян выработалась кредитная зависимость. Общая сумма долга у граждан России составила 33 триллиона рублей, эта сумма значительно превышает годовой бюджет РФ. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#здоровье
#правительство
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#страны
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#льготная ипотека
#сво
#рф
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Врач предупредил о зависимости от обезболивающих препаратов
Врач Тяжельников предупредил о зависимости от обезболивающих препаратов
11 октября 2023, 05:58

Фото: istockphoto.com/Alexey Koza

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников подчеркнул в интервью «Ленте.ру», что большинство видов боли можно смягчить, применяя анальгетики, противовоспалительные препараты или другие лекарства. При этом важно учесть, что их использование следует согласовывать с врачом.
Он также выразил опасения относительно возможности развития зависимости от обезболивающих средств, особенно в случае их неправильного или чрезмерного употребления.

«Это может означать, что человеку придется увеличивать дозу препарата, чтобы достичь того же облегчения, и при отмене могут возникнуть неприятные физические симптомы. К тому же, существует риск психологической зависимости, когда человек начинает использовать анальгетики для снятия эмоционального дискомфорта или стресса. Это может привести к ситуации, когда он почувствует сильное желание прибегать к лекарствам даже при отсутствии физической необходимости», - пояснил Андрей Тяжельников.
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#витамины
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Юрист Никитова объяснила, как отказаться от передачи биометрии в приложении банков
Юрист Никитова: Для отказа от передачи биометрии банкам нужно обращаться в МФЦ
11 октября 2023, 04:13

Фото: iStock/metamorworks

Юрист Анна Никитова заявила, что банковские мобильные приложения стали запрашивать у клиентов согласие на обработку их фотографий для перевода в формат биометрических данных. Как отказаться от передачи такой информации специалист рассказала агентству «Прайм».
До 30 сентября согласно законодательству банки обязаны были уведомлять граждан о передаче биометрических данных в Единую государственную систему идентификации.

«Если ранее кредитные организации делали биометрические фотографии для идентификации заявителя на открытие счета и хранили их в своих информационных системах, то теперь они обязаны направить эти данные в ЕБС», — цитирует агентство слова собеседницы.

Но банки, как и все другие организации, обязаны получать однозначное и сознательное согласие от своих клиентов. Никитова отметила, что получение согласия в мобильном приложении является достаточным действием для передачи информации в ЕБС.

В случае, если клиент не хочет, чтобы банк использовал его биометрические данные, необходимо предоставить письменный отказ непосредственно в банк или в МФЦ, резюмировала юрист.

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#мфц
#юрист
#данные
#клиент
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Россиянам рассказали, как часто надо перезагружать компьютер
IT-эксперт Щельцин посоветовал перезагружать компьютер минимум один раз в неделю
11 октября 2023, 02:49

Фото: IStock/DragonImages

IT-эксперт Арсений Щельцин предупредил, что долгое время без перезагрузки компьютера может привести к ухудшению его работы. В интервью радио Sputnik он дал рекомендации относительно частоты перезапуска системы.
Генеральный директор некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин отметил, что многие офисные работники, избегая перезагрузок, допускают месяцами работу своих компьютеров. Это негативно сказывается на функциональности устройства, так как оперативная память компьютера используется разными программами, включая выполнение фоновых задач.

Щельцин пояснил, что, даже если вы завершили работу с программой, фоновые процессы могут оставаться активными. Чем больше таких скрытых задач выполняется, тем менее эффективной становится работа устройства. Кроме того, без перезагрузки память компьютера может заполниться фоновыми задачами и временными файлами.

Эксперт сравнил компьютер, который находится в таком состоянии, с письменным столом, забитым излишними вещами.

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#профессии
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В России прекращают продавать витамин D
DSM: в России падают продажи витамина D на фоне окончания пандемии COVID-19
11 октября 2023, 02:34

Фото: iStock/Helin Loik-Tomson

Согласно данным DSM Group, продажи витамина D в России сократились на 7% за первые восемь месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это снижение произошло после продолжительного роста и в частности связано с завершением пандемии коронавируса, передает РИА Новости.
Ранее спрос на витамин D в форме лекарственных препаратов и биологически активных добавок (БАД) значительно возрастал с 2019 по 2022 год. В 2019 году было продано более 12 миллионов упаковок, а в 2022 году — почти 27 миллионов.

Продажи в рублях за тот же период увеличились более чем в три раза, достигнув 9,9 миллиарда рублей в 2022 году. Снижение продаж витамина D в 2023 году, как отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, связано с окончанием пандемии коронавируса. Пандемия стимулировала спрос на препараты, которые традиционно считались эффективными при инфекционных заболеваниях.

Более заметное снижение продаж в группе БАД (минус 13% и минус 4%) может быть обусловлено тем, что потребители сами решали использовать их в качестве профилактики, в то время как лекарственный препарат витамина D чаще назначался врачами.

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#пандемия
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#снижение
#препараты
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Эксперт Закарян предупредил о главном дефекте самых популярных у россиян смартфонов
Эксперт Закарян предупредил об уязвимостях смартфонов с гибким экраном
11 октября 2023, 02:28

Фото: iStock/ra2studio

Руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян заявил, что у популярной в настоящее время модели смартфонов с гибким дисплеем есть существенный недостаток. Об этом пишет «Прайм».
По словам специалиста, внимание покупателей всё больше привлекают смартфоны-книжки, однако гибкий экран - одновременно самое модное и самое слабое место таких телефонов. Он пояснил, что для сгиба гаджета поверхность должна быть мягкой, поэтому повредить его значительно проще.

«А привычную защитную пленку использовать не получится. Линия сгиба постепенно будет изнашиваться, и экран в этом месте может выглядеть исцарапанным», — предупредил Закарян.

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