В Госдуме предрекли скорое возвращение сбежавших звезд и миллиардеров на Родину

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Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев предположил, чт в скором времени все, покинувшие Россию миллиардеры и звезды шоу-бизнеса вернуться обратно на Родину. Он считает это вполне вероятным, так как за границей они просто никому не нужны.
В свою очередь, депутат Госдумы Султан Хамзаев не сомневается, что в ближайшее время все сбежавшие публичные персоны и миллиардеры потянутся обратно в Россию. По той простой причине, что в Европе, в Израиле они уже никому не нужны. Из них высосали все деньги и публичную активность и предали забвению. Парламентарий привел в пример бизнесмена Михаила Фридмана, который понял, что «дома лучше». К тому же, для таких людей нападение ХАМАС на Израиль стало настоящим стрессом. Хамзаев считает, что российским спецслужбам надлежит тщательно проверить мотивы тех или иных поступков Фридмана и других будущих «возвращенцев» и убедиться, что они готовы покаяться в неблаговидном поведении.
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Александр Бойцов