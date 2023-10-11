В Госдуме предрекли скорое возвращение сбежавших звезд и миллиардеров на Родину

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев предположил, чт в скором времени все, покинувшие Россию миллиардеры и звезды шоу-бизнеса вернуться обратно на Родину. Он считает это вполне вероятным, так как за границей они просто никому не нужны.