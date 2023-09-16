В Госдуме призвали отобрать деньги у футболистов на спецоперацию

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Отбирать деньги у российских футболистов и направлять их на нужды специальной военной операции (СВО) предложили в Госдуме РФ. С инициативой выступил первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев.
«Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы. Пусть лучше лишние деньги на спецоперацию перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам», — заявил Алексей Журавлев.Читайте также:
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Екатерина Шмакова