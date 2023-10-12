В Госдуме призвали проверить звезд-релокантов на предмет финансирования ВСУ

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Зампред комитета по обороне Юрий Швыткин считает, что российских звезд-релокантов необходимо проверить на предмет финансирования ВСУ. Передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Из документа следует, что необходимо запросить в Генеральной прокуратуре РФ информацию об административных и уголовных делах за дискредитацию ВС РФ известных лиц.
В частности это касается Ивана Урганта, Михаила Фридмана, Максима Галкина*, Александра Реввы, Юрия Кудряшова, Александра Гудкова, Руслана Усачева и Александра Васильева.
Подчеркивается, что все эти лица не будут нести никакой ответственности при возвращении на родину и остаются безнаказанными. Однако российские общество эти возмущено.
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«Привлечь к ответственности лиц, публично дискредитирующих Вооруженные силы Российской Федерации, а также финансирующих Вооруженные силы Украины, провести проверку по прилагаемым материалам в отношении лиц, публично совершавших вышеуказанные противоправные деяния», - гласит документ.
Подчеркивается, что все эти лица не будут нести никакой ответственности при возвращении на родину и остаются безнаказанными. Однако российские общество эти возмущено.
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Элина Позднякова