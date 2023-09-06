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В Госдуме призвали разрешить проходить службу в армии на заводах

В Госдуме поддержали идею расширить число организаций для альтернативной службы
06 сентября 2023, 12:05
Фото: IStock/vasile voicu

Фото: IStock/vasile voicu

Минтруд предложил расширить перечень организаций для альтернативной гражданской службы на 144 учреждения. Список планируется дополнять организациями социальной сферы, сельского хозяйства и здравоохранения.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов инициативу поддержал, но предложил включить в перечень ещё и предприятия оборонной промышленности. В беседе с «Радио 1» он отметил, что руководители этой сферы заявляют о дефиците кадров.
«Предприятия оборонного комплекса сегодня испытывают потребность в кадрах. А молодые ребята, которые закончили средне-специальные учебные заведения и получили специальность, которая востребована в оборонной сфере промышленности, могли бы приносить пользы больше, чем на срочной гражданской службе», — сказал Ярослав Нилов.

Депутат подчеркнул, что можно дать юношам возможность пройти курс молодого бойца, а затем отправить на альтернативную службу на предприятие.

Сегодня, по словам парламентария, альтернативная служба не пользуется большим спросом среди россиян. В частности, из-за того, что работа там многим кажется тяжёлой.
«В целом социальная сфера нуждается в дополнительных кадрах. У нас небольшой спрос на альтернативную гражданскую службу есть, но это тоже нелёгкая работа. Нужно ухаживать за больными, за инвалидами, менять подгузники, менять судна с биоматериалами, мыть, стричь, переносить, менять пелёнки и так далее. Альтернативная служба только кажется лёгкой. но это очень серьезная социальная и морально-психологическая нагрузка», — добавил он.
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#депутат
#служба
#армия
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Журнал «Economist» исправил выражение Наливайченко об «устранении людей» СБУ
Журнал «Economist» исправил статью про «убойный» отдел СБУ
06 сентября 2023, 12:42

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Журнал The Economist, ранее писавший о подразделении СБУ, занимающемся убийствами, исправил статью, указав, что ликвидируются исключительно террористы.
Вчера, 5 сентября, издание Economist опубликовало статью, в которой говорилось о существовании отдельного подразделения СБУ, занимающегося убийствами. Об этом журналу рассказал бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко. По его словам, подразделение было организовано ещё в 2015 году. Тогда украинские власти пришли к выводу, что сажать в тюрьму коллаборационистов недостаточно – «нужно устранять людей».

Сегодня статья была исправлена, а цитата стала звучать следующим образом: «Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно устранять террористов». Под этой фразой журналисты издания поставили подпись о том, что предыдущий вариант цитаты был неверен, поскольку слова Наливайченко случайным образом были переданы неправильно.

В пресс-службе экс-руководителя также заявили, что журнал неверно процитировал Наливайченко, который сразу имел в виду террористов, а не рядовых граждан Украины.

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#журнал
#террористы
#украина
#сбу
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Андрей Воробьёв рассказал о поручении Президента по созданию программы для развития педиатров
06 сентября 2023, 12:37

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Музее-заповеднике «Архангельское» в Подмосковье проходит IV Съезд детских врачей, на котором собрались более 7 тысяч медработников из 76 регионов России и 25 зарубежных стран.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, как по поручению президента России Владимира Путина в регионе занялись созданием программы для развития педиатров.
«Однажды вечером в воскресенье звонит телефон, спецкоммутатор: «С Вами хочет поговорить президент», — рассказал губернатор Андрей Воробьёв.
В ходе звонка, Владимир Путин поинтересовался, что в Московской области происходит с детскими врачами, какое внимание власти оказывают курсам повышения квалификации, которые делают докторов более профессиональными.

По словам губернатора, президент поручил ему подготовить вместе с Министерством здравоохранения России такую программу, которая будет служить развитием для врачей.
«Я хочу поблагодарить, что эта практика приживается, что она вызывает интерес», — отметил Воробьёв.
Съезд продлится 4 дня. Для участников подготовлены тренинги и мастер-классы, позволяющие приобрести навыки оказания первой и неотложной медицинской помощи, отоскопии, сердечно-лёгочной реанимации, узнать о работе школ бронхиальной астме и сахарного диабета, познакомиться с принципами арт-терапии и развития эмоционального интеллекта.

Также будут проводиться онлайн-лекции. С докладами выступят отечественные и зарубежные специалисты по детской медицине.

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#специалисты
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#андрей воробьёв
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Воробьёв поблагодарил Рошаля за вклад в медицину Подмосковья
06 сентября 2023, 12:04

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Музее-заповеднике «Архангельское» в Подмосковье проходит IV Съезд детских врачей, на котором собрались более 7 тысяч медработников из 76 регионов России и 25 зарубежных стран.
«Леонид Рошаль посвятил лечению детей только в Московской области 21 год. Это хороший пример, это важные поступки в жизни огромного количества людей», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на IV Съезде детских врачей.
Леонид Рошаль — выдающийся советский и российский педиатр и хирург, доктор медицинских наук, профессор.

Съезд продлится 4 дня. Для участников подготовлены тренинги и мастер-классы, позволяющие приобрести навыки оказания первой и неотложной медицинской помощи, отоскопии, сердечно-лёгочной реанимации, узнать о работе школ бронхиальной астме и сахарного диабета, познакомиться с принципами арт-терапии и развития эмоционального интеллекта.

Также будут проводиться онлайн-лекции. С докладами выступят отечественные и зарубежные специалисты по детской медицине.

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#подмосковье
#губернатор
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#хирург
#больницы
#специалисты
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#педиатр
#андрей воробьёв
#врач
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Командир ВС РФ Алаудинов предрек украинцам начало «могилизации»
Командир ВС РФ Алаудинов призвал украинцев получить гражданство России
06 сентября 2023, 11:51

Фото: iStock/Olena_Z

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов призвал украинцев просить российское гражданство, пока их не «могилизовали». Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Алаудинов заявил, что украинцы живыми нужны только России, поскольку Запад решил отправить их «на утилизацию», а власти самой Украины намерены затянуть конфликт «до последнего украинца».

Командир российской армии призвал как можно быстрее принять решение о получении российского гражданства, поскольку Россия, по словам Алаудинова, это место, где украинцы останутся живы.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» заявил, что Россия в рамках специальной операции борется не с рядовыми украинцами, а с нацистами и их «последышами».

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#украина
#россия
#гражданство
#призыв
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Минтруд предложил расширить список организаций для альтернативной службы
06 сентября 2023, 11:40

Фото: istockphoto/ipopba

В министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации разработали проект приказа, согласно которому в список организаций для прохождения альтернативной гражданской службы будет внесено еще 144 учреждения. Таким образом, их общее количество превысит 900.
Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. Проект приказа вынесен на общественное обсуждение. Согласно документу, перечень дополняется учреждениями социальной сферы, здравоохранения, сельскохозяйственными предприятиями на основании предложений органов исполнительной власти федерального и регионального уровня.

В настоящий момент нормативный документ содержит список из 149 профессий и 816 организаций, где могут работать люди, проходящие альтернативную службу. После утверждения приказа перечень учреждений пополнится на 144 организации. Список профессий и должностей меняться не будет. В Минтруда напомнили, что аналогичные списки формируются в стране ежегодно.

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#рф
#министерство
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Андрей Воробьёв заявил, что нужно больше поддерживать врачей
06 сентября 2023, 11:37

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Музее-заповеднике «Архангельское» в Подмосковье проходит IV Съезд детских врачей, на котором собрались более 7 тысяч медработников из 76 регионов России и 25 зарубежных стран.
Главными темами, которые обсуждаются на Съезде детских врачей стали: развитие единой междисциплинарной образовательной площадки для детских врачей Московской области, обмен опытом и совершенствование навыков медицинских специалистов.
«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на IV Съезде детских врачей.
Глава региона отметил, что успех живёт в совокупности факторов, и выразил надежду на то, что все эти факторы сложатся.

Съезд продлится 4 дня. Для участников подготовлены тренинги и мастер-классы, позволяющие приобрести навыки оказания первой и неотложной медицинской помощи, отоскопии, сердечно-лёгочной реанимации, узнать о работе школ бронхиальной астме и сахарного диабета, познакомиться с принципами арт-терапии и развития эмоционального интеллекта.

Также будут проводиться онлайн-лекции. С докладами выступят отечественные и зарубежные специалисты по детской медицине.

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#подмосковье
#губернатор
#больницы
#специалисты
#развитие
#андрей воробьёв
#здоровье
#здравоохранение
#врач
#врачи
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Мособлнаследие разрешило реставрацию усадьбы «Марфино» в Мытищах
06 сентября 2023, 11:16

Фото: Мособлнаследие

Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на противоаварийные и консервационные работы мытищинской усадьбы «Марфино». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Планируется провести реконструкцию построенного 200 лет назад моста.
На территории усадьбы обустроят металлические пространственные навесы и конструкции с защитно-улавливающими сетками для предотвращения обрушения конструктивных и архитектурно-декоративных элементов памятника. Через некоторое время усадьба встретит очередных экскурсантов.
 
«Марфино» – объект культурного наследия федерального значения. В XVIII-XX веках усадьба принадлежала Голицыным, Салтыковым, Орловым и Паниным. Характерный псевдоготический облик приобрела в середине XIX века благодаря графине Софьи Паниной и архитектору Михаила Быковского. 
 
Мост расположен в центральной части усадьбы. Он служит соединяющим звеном между подъездной дорогой и парадным ядром усадебного ансамбля. Арки моста перекинуты над протоками, соединяющими нижний пруд с двумя верхними. 

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#мытищи
#усадьба
#реставрация
#история
#подмосковье
#московская область
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Опрос показал, работники каких сфер ​боятся просить повышения зарплаты
Почти половина россиян не просит начальство повысить зарплату
06 сентября 2023, 11:16

Фото: IStock/Fascinadora

Согласно опросу сервиса Авито Работа, в котором приняли участие больше 10 тысяч россиян, 46% респондентов никогда не обсуждали карьерный рост и повышение зарплаты с начальством. А 57% опрошенных и вовсе не рассчитывают получить повышение в этом году.
Как говорится в исследовании, реже всего карьерные перспективы обсуждают женщины. А наиболее смелыми в этом вопросе оказались молодые люди в возрасте 18-24 лет: среди них никогда не обсуждали тему повышения только 29%.
 
Меньше всего готовы говорить о повышении сотрудники сфер искусства (58%), логистики (54%), образования (52%), а также медицины (51%) и традиционной торговли (50%). Чаще всего такие люди живут в Самаре, Ростове-на-Дону и Перми.
 
А вот готовы отстаивать свои карьерные желания представители маркетинга, рекламы и PR (75%), IT (72%) и банкинга (67%), а также жители Казани и Екатеринбурга (66%).
 
48% опрошенных отметили, что получили прибавку к зарплате в течение последнего года, 29% заявили, что это было около двух лет назад, ещё 20% участников опроса указали, что получали надбавку более четырёх лет назад. 
 
Чтобы получить повышение по зарплате 43% респондентов готовы учиться и повышать свою квалификацию, а треть согласны брать на себя дополнительные обязанности. 

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#россияне
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В Ханты-Мансийске проведут Всероссийскую конференцию финно-угорских спасателей
06 сентября 2023, 10:51

Фото: iStock/Tzido

Всероссийская конференция финно-угорских спасателей состоится в Ханты-Мансийске 20-22 сентября. Об этом сообщили в федеральном агентстве по делам национальностей, при поддержке которого организовано мероприятие.
В конференции примут участие литераторы, представители науки в сфере литературоведения, языкознания и этнографии, а также книгоиздания. Также здесь соберутся сотрудники библиотек и учебных заведений и переводчики. Всего планируется около 200 участников. На мероприятии планируется обсудить вопросы в сфере финно-угорской литературы.

Основной целью конференции является поддержка развития литературы, языков и культуры, а также сохранение этнической идентичности финно-угорских народов. Кроме того, планируется поднять интерес общественности к их культуре, быту и традициям. 

Следить за мероприятием можно будет онлайн на портале «Югра литературная».

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