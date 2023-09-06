В Госдуме призвали разрешить проходить службу в армии на заводах

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Минтруд предложил расширить перечень организаций для альтернативной гражданской службы на 144 учреждения. Список планируется дополнять организациями социальной сферы, сельского хозяйства и здравоохранения.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов инициативу поддержал, но предложил включить в перечень ещё и предприятия оборонной промышленности. В беседе с «Радио 1» он отметил, что руководители этой сферы заявляют о дефиците кадров.
Депутат подчеркнул, что можно дать юношам возможность пройти курс молодого бойца, а затем отправить на альтернативную службу на предприятие.
Сегодня, по словам парламентария, альтернативная служба не пользуется большим спросом среди россиян. В частности, из-за того, что работа там многим кажется тяжёлой.
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«Предприятия оборонного комплекса сегодня испытывают потребность в кадрах. А молодые ребята, которые закончили средне-специальные учебные заведения и получили специальность, которая востребована в оборонной сфере промышленности, могли бы приносить пользы больше, чем на срочной гражданской службе», — сказал Ярослав Нилов.
Сегодня, по словам парламентария, альтернативная служба не пользуется большим спросом среди россиян. В частности, из-за того, что работа там многим кажется тяжёлой.
«В целом социальная сфера нуждается в дополнительных кадрах. У нас небольшой спрос на альтернативную гражданскую службу есть, но это тоже нелёгкая работа. Нужно ухаживать за больными, за инвалидами, менять подгузники, менять судна с биоматериалами, мыть, стричь, переносить, менять пелёнки и так далее. Альтернативная служба только кажется лёгкой. но это очень серьезная социальная и морально-психологическая нагрузка», — добавил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова