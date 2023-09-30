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В Госдуме призвали запретить рекламу безалкогольного пива на телевидении

30 сентября 2023, 18:07
Фото: iStock/industryview

Фото: iStock/industryview

Глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал запретить трансляцию по телевидению рекламы безалкогольного пива, но выступил за возвращение пива на стадионы. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Он заявил, что рекламные ролики, иллюстрирующие употребление безалкогольного пива, в первую очередь, нацелены на молодёжь. Такая реклама призывает употреблять эту продукцию якобы для поднятия настроения.

Одновременно с этим, Миронов заявил о необходимости возвращения пива на трибуны стадионов. Это позволит повысить посещаемость и финансово поддержать российские спортивные клубы. Однако важно соблюдать нормы и предоставлять людям пиво не ящиками, а с учётом ряда ограничений.

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#запрет
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Учёный Данилов-Данильян сделал заявление об ухудшении экологической обстановки в мире
Учёный РАН Данилов-Данильян: показатели экологии ухудшаются
30 сентября 2023, 17:46

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Глобальные показатели экологии ухудшаются. Об этом на Алтайском экономическом форуме «Нить природы» заявил учёный, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Исключением является решение проблем с озоновыми дырами. Все остальные экологические аспекты постепенно ухудшаются и пока остаются не решёнными.

Он отметил, что добиться улучшения состояния озонового слоя позволил принятый Монреальский протокол, с последующим выполнением его требований.

Данилов-Данильян назвал ряд ухудшающихся экологических проблем. Так, заметно уменьшение общей площади лесных массивов и увеличение площади пустынных территорий, продолжается отравление почв химическими веществами, растёт концентрация парниковых газов в атмосфере.

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#экология
#лес
#заражение
#отравление
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В Мариуполе заложили капсулу времени
30 сентября 2023, 17:02

Фото: iStock/macky_ch

В Мариуполе заложили капсулу времени с посланиями для молодёжи в честь Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
Капсулу разместили в главном парке года – Приморском. Она будет открыта ровно через 30 лет в день третьей годовщины воссоединения регионов с Россией – 30 сентября 2052 года. 

Заместитель главы администрации Мариуполя Богдан Перепечай рассказал, что капсула была заложена вместе с молодежью. В послании рассказывается об истории региона, о том, через что ему пришлось пройти. Также содержится информация о Мариуполе, о военных событиях, которые происходили на его территории.

По словам Перепечай, это выдающееся событие, цель которого – сохранить память о нынешней ситуации для будущих поколений, чтобы они помнили об истории своего региона.

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#память
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В России предложили законодательно сократить сроки для аборта
Иерей Фёдор: нужно сократить сроки для аборта до 8 недель
30 сентября 2023, 16:06

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Сокращение срока для абортов с 12 до 8 недель беременности может спасти сотни тысяч жизней. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, зашиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов в ходе Международной медицинской научно-практической конференции «Аборт и здоровье женщины».
Он отметил, что запрет на аборты в частных клиниках – хорошая идея. Однако важно внести изменения в статью федерального закона «Об основах охраны здоровья», согласно которому женщине могут сделать аборт на сроке до 12 недель.

По словам иерея Лукьянова, большая часть абортов делается примерно на девятой неделе, поэтому если законодательно запретить делать аборты после восьмой недели, можно спасти огромное количество жизней. 

Кроме того, отец Фёдор подчеркнул, что запрет на проведение абортов в частных клиниках позволит государству получить полные статистические данные о количестве сделанных абортов в стране, поскольку сейчас трудно подсчитать точное количество как раз из-за частных медучреждений.

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#женщины
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Воробьёв рассказал о ходе работ по восстановлению инфраструктуры в новых регионах РФ
Воробьёв: подмосковные строители восстановили 146 школ в Запорожской области
30 сентября 2023, 15:43

Фото: сайт Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей новых регионов России с Днём воссоединения территорий с РФ и рассказал о ходе восстановления объектов инфраструктуры регионов подмосковными строителями. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Московская область активно помогает регионам восстановить разрушенные объекты инфраструктуры, чтобы местные жители как можно скорее могли вернуться к нормальной жизни.

Так, за два года подмосковными строителями были восстановлены 108 объектов в Мариуполе, Новоазовском и Тельмановском районах. Там был произведён капитальный ремонт жилых домов, школ, детских садов, больниц и автодорог. В ближайшее время будет закончена работа по восстановлению систем водоснабжения и отопления.

По словам губернатора Московской области, недавно были отремонтированы два моста, пострадавших от обстрелов. Первый – пешеходный мост в Новоазовске, а второй – автомобильный в посёлке Сартана.

Восстанавливаются и учебные заведения. В мариуполе были отремонтированы школа и детский сад, а в Запорожской области было реконструировано целых 146 школ.

В настоящее время проводится благоустройство Приморского парка в Мариуполе. 

В планах у Правительства Московской области, произвести ремонт ещё 23 объектов, включающих в себя центральную районную больницу в Тельманово, детский центр, шесть мостов и столько же автодорог.

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#подмосковье
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#помощь
#россия
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На месте крушения самолета Пригожина появился памятник
30 сентября 2023, 15:31

Фото: istockphoto/Anastasiya Shmakova

На месте крушения самолета с командным руководством ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и Дмитрием Уткиным в канун 40 дней с их гибели установили каменный обелиск. SuperJet основателя «оркестра» разбился 23 августа в районе села Куженкино Тверской области.
Памятник представляет собой грубо отесанный камень ромбовидной формы, сообщает телеграм-канал Grey-Zone. На нем табличка с эмблемой «оркестрантов» — пятиконечная звезда на фоне перекрещенных мечей. А также лозунг ЧВК: «Кровь. Честь. Справедливость. Родина. Отвага».

Рядом с монументом установлен также флаг «Вагнера» на высоком флагштоке. К памятнику уже принесли несколько венков и живые цветы. У подножия обелиска горят поминальные свечи. Завтра, 1 октября, исполнится 40 дней с момента гибели Евгения Пригожина и его соратников. В этот день на Руси традиционно поминают усопших.

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Подростки из Подмосковья сняли гей-ролик на фоне памятника героям ВОВ
30 сентября 2023, 13:37

Фото: istockphoto/surachetsh

Три подмосковных школьника, снявших десятиминутную гей-короткометражку, могут получить по три года колонии. Они устроили однополый разврат на фоне монумента героям Великой Отечественной войны и выложили заснятые кадры в сеть.
За гей-пропаганду в России предусмотрен административный штраф по статье КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», передает телеграм-канал SHOT. А вот то, что старшеклассники на камеру сверкали обнаженными ягодицами на фоне памятника погибшим героям Великой Отечественной подпадает уже под действие уголовной статьи «Осквернение символов воинской славы России». Санкция по ней предусматривает до трех лет лишения свободы.

Парни, которым по 17 лет, утверждают, что просто высмеивали тему ЛГБТ, а все интимные сцены сняты не по-настоящему. Остается надеяться, что с семьями кинолюбителей, так по-свински обошедшихся с героическим прошлым родной страны, будут проведены соответствующие беседы, а самих их накажут, пусть пока не тюрьмой, но так, чтобы осталась в памяти недопустимость пренебрежением определенными моральными нормами.

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#вов
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В российских сосисках обнаружили крысиные когти
30 сентября 2023, 13:11

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

В России обнаружили сосиски, в которых были крысиные когти. Данный товар выпускался под известным брендом «Сливушки» ЗАО «Стародворские колбасы».
Генеральная прокуратура РФ направила предприятию предостережение. Перед этим в управление Роспотребнадзора по Владимирской области поступили сведения с приложением фотоматериалов. Копия была направлена в адрес Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сообщают «Известия». Материалы касались вопроса приобретения некачественной продукции, а именно сосисок «Сливушки» с посторонними включениями в виде когтя крысы.

Надзорное ведомство усмотрело в действиях ЗАО «Стародворские колбасы» признаки нарушения требований санитарных и технических регламентов. Как объяснил заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, в условиях действия моратория на проверки многие предприятия ослабляют контроль на своих производствах. Но одно дело, когда в продукции находят следы пластика или упаковки. И совсем другое, если речь идет о крысах. Это говорит о том, что на предприятии очень серьезные проблемы с соблюдением требований безопасности продукции.

Надзорные ведомства оставляют ситуацию под своим пристальным контролем.

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#роспотребнадзор
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Пес умершего актера Гришечкина один живет в его квартире
30 сентября 2023, 10:37

Фото: istockphoto/Mikhail Sedov

После прощания с актером Гришечкиным его пес уже две недели один живет в трехкомнатной квартире. По словам близких умершего артиста, собака лежит на кровати хозяина, скулит и почти ничего не ест.
Вячеслав Гришечкин, ставший известным после съемок в сериале «Солдаты», приютил пса несколько лет назад, найдя на выставке бездомных собак, и назвал его Беня. Сейчас Бене шесть с половиной лет. Актер и его питомец были очень дружны. Гришечкин никогда не забывал выгулять собаку. Не смог он этого сделать только в день смерти, о чем удивленная консьержка рассказала подъехавшему директору артиста Максиму Миллеру. Поднявшись в квартиру, тот нашел уже мертвого Гришечкина и недоумевающего пса.

Сейчас Беня очень похудел. Заметно, как он тоскует по хозяину. Ухаживают за ним, кормят и выгуливают Миллер и консьержка. Новых владельцев ему пока не ищут, чтобы не травмировать животное. Максим Миллер не исключает, что позже заберет пса к себе в память о своем клиенте и друге Вячеславе Гришечкине.

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#собака
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Владимир Кличко заявил, что не готов умирать за Украину
ZDF: Брат мэра Киева Владимир Кличко объяснил, почему он не вступает в ряды ВСУ
30 сентября 2023, 07:02

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко, младший брат нынешнего мэра Киева Виталия Кличко, объяснил своё нежелание вступать в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) в интервью западногерманскому телеканалу ZDF.
«Я не готов умереть за страну. Я готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть», — сказал боксер.

Он также добавил, что украинцы в основном идут на службу добровольно. «Большинство людей, находящихся на фронте, не мобилизованы», — заявил Кличко.

Между тем, на Украине планируется провести мобилизацию с целью формирования к весне армии размером до 500 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с изданием «Известия».

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко допустил, что из-за наращивания боевых ресурсов РФ Киев должен будет неизбежно усилить мобилизационные мероприятия, чтобы должным образом реагировать на количество сил и средств у российских войск.

Военное положение и мобилизация вызвали колоссальный отток людей из Украины. По оценкам ООН, был период, когда цифра уехавших за рубеж достигала 12,6 миллиона человек. Правда, позже часть из них вернулись. В настоящее время количество украинских беженцев за границей оценивается в 6,2 миллиона человек, передает РИА Новости. Выезд гражданам призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, за пределы Украины запрещен. Но многие идут на различные ухищрения, чтобы обойти этот запрет. Платят взятки либо незаконно пересекают границу. На этом фоне киевские власти изменили критерии пригодности к военной службе, упразднив часть ограничений. Теперь служить могут даже женщины, инвалиды и люди с легкими психическими расстройствами.

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