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Глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал запретить трансляцию по телевидению рекламы безалкогольного пива, но выступил за возвращение пива на стадионы. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Одновременно с этим, Миронов заявил о необходимости возвращения пива на трибуны стадионов. Это позволит повысить посещаемость и финансово поддержать российские спортивные клубы. Однако важно соблюдать нормы и предоставлять людям пиво не ящиками, а с учётом ряда ограничений.
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