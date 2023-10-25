В Госдуме раскрыли, как ИИ может помочь в предвыборной агитации

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В Госдуме предложили использовать искусственный в предвыборной агитации. Депутаты от ЛДПР предложили снять запрет на использование в предвыборной агитации изображения или голоса (синтезированной речи), созданных с помощью технологий ИИ.
Как рассказал «Радио 1» один из инициаторов идеи, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, такая возможность позволит сэкономить большую часть денег, выделенных на предвыборную кампанию.
Парламентарий отметил, что для создания предвыборного ролика многие сталкиваются с проблемой запрета на использование изображений физических лиц. Но если в этой области использовать нейросети, то производство материалов станет в разы легче.
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«Артисты требуют гонорар, а его размер зависит от уровня артиста, от уровня узнаваемости. Опять же есть некоторые ограничения, когда публичные лица привлекаются для съёмок, должно быть документально всё заверено, оформлено. То же самое и с созданием голоса, это такие же расходы. Но когда это всё синтезировано, сделано с помощью искусственного интеллекта, то это всё бесплатно», — отметил он.
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Екатерина Шмакова