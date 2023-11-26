В Госдуме раскритиковали футболистов, не желающих помогать армии

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Первый зампредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина») подверг критике футболистов, которые не желают помогать армии и жертвовать часть своей «баснословной зарплаты» на нужды специальной военной операции.
По словам Журавлёва, он не припоминает случаев, когда футболисты отдавали часть зарплаты на нужды СВО.
Ранее Журавлев предлагал запретить государственному бюджету и крупным отечественным корпорациям содержать российские футбольные клубы, а вместо этого направлять деньги на нужды СВО.
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«Известные всем футбольные ветераны оказались крайне падкими на государственные деньги, но совершенно не способными встать на защиту страны, которая и вырастила из них спортсменов, и кормила долгие годы карьеры»,- высказал своё мнение Журавлев РИА Новости.
«Может быть, это в целом такая предательская среда, потому что не слышно от футбольной гвардии иных мнений?»,- уточнил Алексей Журавлев.Журавлев вспомнил, что был сыгран благотворительный матч, где принимали участие футбольные ветераны. Против профессионалов играла команда из дивизии им. Дзержинского, которая состояла из бойцов, вернувшихся с передовой.
«Но вовсе не подразумевая, правда, что вырученные от матча средства пойдут на СВО»,-уточнил Журавлев.Журавлев задаётся вопросом, где тот футболист, который бы горячо приветствовал СВО и записался на фронт добровольцем.
Ранее Журавлев предлагал запретить государственному бюджету и крупным отечественным корпорациям содержать российские футбольные клубы, а вместо этого направлять деньги на нужды СВО.
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Мария Фирсова