В Госдуме раскритиковали футболистов, не желающих помогать армии

Арабский язык стал уже вторым по популярности во Франции, уступая только государственному — французскому, который по конституции Пятой республики является единственным официальным с 1992 года. Об этом в интервью изданию Le Figaro рассказал Ксавье Норт, бывший генеральный делегат по французскому языку и языкам Франции.