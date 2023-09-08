В Госдуме рассказали, как коронавирус повлиял на выборы в Московской области

Фото: IStock/Semen Salivanchuk
В Московской области стартовали выборы губернатора региона. По данным на 10 утра, явка на избирательные участки региона составила 3,75%. Всего проголосовать пришли больше 226 тысяч человек.
Отметим, что в этом году голосование проходит три дня: 8, 9 и 10 сентября. Депутат Госдумы Александр Коган, который пришёл на один из избирательных участков, рассказал «Радио 1», что таким изменениям способствовал коронавирус.
Парламентарий отметил, что наблюдение, организованное на выборах в Московской области максимально прозрачное.
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«Эти изменения были сделаны для избирателя, для человека, проживающего на территории Московской области. Раньше вы могли голосовать только в воскресенье. Но как правило, в московском регионе люди уезжают в пятницу на дачу, и им очень неудобно потом возвращаться обратно. И если помните, всё это пошло после ковида. Именно тогда делали всё, чтобы не было скопления людей на избирательных участках. Тогда же мы получили обратную связь от людей, которые говорили, что это очень удобно», — сказал Александр Коган.
«Начало выборов очень хорошее. Именно в Московской области — максимальная прозрачность, всё видно», — добавил он.Напомним, в этом году россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов. Помимо этого, в четырёх субъектах РФ пройдут довыборы депутатов Госдумы. В стране впервые заработала система «Безопасный регион».
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Екатерина Шмакова