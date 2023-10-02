В Госдуме рассказали, можно ли сдавать дачную баню в аренду

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«Организовать коммерческую баню можно только в объектах общественно-деловой застройки на землях населенных пунктов. А вот соседей по дачному участку, которые вдруг решили организовать бизнес даже только для членов СНТ, могут привлечь к ответственности за нецелевое использование участка», — приводит слова депутата NEWS.ru.
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