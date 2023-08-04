В Госдуме рассказали о новой волне мобилизации

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Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России не планируется новой волны мобилизации, а законопроект об установлении ответственности за уклонение от нее, никак не связан с ее объявлением.
По его словам, подготовка законопроекта об уклонении от призыва в рамках мобилизации, был подготовлен осенью, во время проведения частичной мобилизации. На протяжении длительного времени проект был на согласовании, и только накануне, одобрен правительством.
Принятие закона не связано с тем, что в России собираются объявить новую волну призыва для участия в СВО, отметил Картаполов.
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Принятие закона не связано с тем, что в России собираются объявить новую волну призыва для участия в СВО, отметил Картаполов.
«Никакой новой мобилизацией и не пахнет», - заверил глава комитета Госдумы по обороне.Ранее сообщалось, что за уклонение от мобилизации будут лишать свободы на срок до пяти лет.
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Анастасия Крестьянова