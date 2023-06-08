В Госдуме рассказали о новой волне мобилизации в России

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов заявил, что необходимости в мобилизации на сегодняшний день нет
В настоящее время необходимости в проведении новой мобилизации нет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире «Соловьев Live», пишет издание РИА Новости.
По его словам, изменения, которые касаются оповещений призывников посредством СМС с мобилизацией не связаны. Он пояснил, что изменения вводятся для того, чтобы упростить процедуру информирования пребывающих в запасе граждан. Он также отметил, что сообщениями в военкомат вызывать призывников не будут. Картаполов добавил, что повестка будет дублировать СМС-оповещение, которое россияне будут получать раньше, чем бумажный вариант.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Госдуме дружинников намерены наделить правом на оружие.
По его словам, изменения, которые касаются оповещений призывников посредством СМС с мобилизацией не связаны. Он пояснил, что изменения вводятся для того, чтобы упростить процедуру информирования пребывающих в запасе граждан. Он также отметил, что сообщениями в военкомат вызывать призывников не будут. Картаполов добавил, что повестка будет дублировать СМС-оповещение, которое россияне будут получать раньше, чем бумажный вариант.
Анастасия Крестьянова