В Госдуме рассмотрят законопроект о выдаче земли семьям после 10 лет брака

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Изменения могут появиться в Земельном кодексе РФ. Согласно инициативе, россияне, которые состоят в браке не менее 10 лет и имеют одного и более детей, могут бесплатно получить земельный участок от государства.
«Возможность бесплатного получения семьями земельного участка улучшит их благосостояние, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, для рождения детей и их всестороннего развития», - отмечают авторы законопроекта в пояснительных материалах.Инициатива может поспособствовать постепенному переходу от урбанизации мегаполисов к развитию загородной современной малоэтажной застройке.
Ранее сообщалось, что более 70% ипотеки выдаётся россиянам, тратящим на кредиты более 50% дохода. Во втором квартале 2023 года, по данным главы департамента финансовой стабильности Центрального банка России Елизаветы Даниловой, 71,7% всех новых ипотечных кредитов выдали россиянам, у которых уже имеются кредиты. Они тратят на погашение кредитов более 50% своего дохода.
Указывается на увеличение доли таких кредитов в общем портфеле ипотечных ссуд. Она сейчас составляет 60,8%. Данные кредиты предоставляются на покупку новых квартир, на готовые жилплощади. Также они выдаются клиентам, у которых долговая нагрузка более 50%.
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