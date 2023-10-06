В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете на приближение

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Депутаты от «Новых людей» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева подготовили проект закона о запрете на приближение.
Законопроект внесён в нижнюю палату российского парламента, пишет МК.
Депутаты внесли предложение добавить в Гражданский кодекс РФ новую статью 14.1 («Запрет приближаться и (или) запрет других контактов нарушителя с гражданином»).
В данный момент суд может запретить преследователю совершать звонки, отправлять письма в электронном или бумажном формате, но ограничить приближаться или разговаривать вживую не может. Пока уголовной ответственности за преследование кого-либо нет.
Депутаты Госдумы планируют исправить это с целью защиты граждан. Многих трагедий можно было бы избежать, если бы предложенный закон приняли, считает Сардана Авксентьева.
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Депутаты внесли предложение добавить в Гражданский кодекс РФ новую статью 14.1 («Запрет приближаться и (или) запрет других контактов нарушителя с гражданином»).
Депутаты Госдумы планируют исправить это с целью защиты граждан. Многих трагедий можно было бы избежать, если бы предложенный закон приняли, считает Сардана Авксентьева.
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Мария Фирсова