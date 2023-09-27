В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене НДФЛ при доходе ниже 30 тысяч рублей

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По мнению парламентариев, порог в 30 тысяч рублей можно считать оптимальным для отмены НДФЛ. Данная сумма почти в 2 раза выше МРОТ (16 242 рубля).
Ранее Министерство труда предлагало расширить компенсацию за задержку зарплаты при еë неначислении. Уточняется, что в настоящее время работодателя обязывают выплачивать компенсацию только в том случае, если зарплата была начислена, однако в срок её не выплатили.
При этом работник, получивший отпускные или оплату допработы по решению суда, сейчас не может получить компенсацию за задержку средств, так как эти выплаты не начислялись. Если поправки будут приняты, работодателей обязуют выплачивать проценты с того момента, когда денежные средства фактически должны были быть получены сотрудником.
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