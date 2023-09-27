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В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене НДФЛ при доходе ниже 30 тысяч рублей

27 сентября 2023, 10:06
Фото: iStock/Fascinadora

Фото: iStock/Fascinadora

В Госдуму РФ депутаты от фракции ЛДПР вносят законопроект, который может отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами менее 30 тысяч рублей в месяц.
Авторы законодательной инициативы считают, что это поможет россиянам с низкими доходами сохранить большую часть заработка и повысить уровень жизни.

По мнению парламентариев, порог в 30 тысяч рублей можно считать оптимальным для отмены НДФЛ. Данная сумма почти в 2 раза выше МРОТ (16 242 рубля).


В правительстве проект посчитали недоработанным: в данном варианте такой мерой смогут воспользоваться не только малоимущие, пишет «МК».

Ранее Министерство труда предлагало расширить компенсацию за задержку зарплаты при еë неначислении. Уточняется, что в настоящее время работодателя обязывают выплачивать компенсацию только в том случае, если зарплата была начислена, однако в срок её не выплатили.

При этом работник, получивший отпускные или оплату допработы по решению суда, сейчас не может получить компенсацию за задержку средств, так как эти выплаты не начислялись. Если поправки будут приняты, работодателей обязуют выплачивать проценты с того момента, когда денежные средства фактически должны были быть получены сотрудником.

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#госдума
#зарплата
#мрот
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Пилоты получили рекомендации от Росавиации после аварии с A320
27 сентября 2023, 10:19

Фото: iStock/Diy13

Ведомство охарактеризовало посадку A320 «Уральских авиалиний» на пшеничном поле в Новосибирской области как «серьёзный авиационный инцидент».
После аварийной посадки самолёта Airbus A320 «Уральских авиалиний» на пшеничном поле в Новосибирской области Росавиация разослала авиакомпаниям рекомендации по безопасности полетов. «Коммерсантъ» пишет, что Росавиация потребовала от руководства авиакомпаний обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива.
 
Руководству авиакомпаний предписали дополнительно обучить пилотов действиям, если отказывает система уборки шасси самолета. На выполнение требований у компаний есть один месяц.

Ранее сообщалось, что самолёт российской авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно приземлился в поле под Новосибирском из-за невнимательности пилотов.

Самолёт, совершавший полёт из Сочи в Омск 12 сентября, приземлился на поле. Причиной экстренной посадки стало то, что оба пилота не заметили показателей датчиков, поэтому летели с выпущенными шасси. Из-за этого у самолёта быстро закончилось топливо.

При заходе на посадку в аэропорту Омска, пилоты обнаружили, что у самолёта отказала так называемая «зелёная» гидросистема, и приняли решение идти на второй круг. Затем они поняли, что нужно лететь в аэропорт Новосибирска, где есть ремонтная база. Однако добраться они не успели из-за быстрого уменьшения количества топлива. Лайнер приземлился в поле.

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#самолет
#самолёты
#пилот
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В Крыму хотят восстановить подачу воды из Днепра
Константинов: В Крыму восстановят подачу воды из Днепра
27 сентября 2023, 09:48

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в Крыму после окончания спецоперации восстановят подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.
По его словам, уже принято решение о реконструкции дамбы Каховского водохранилища, однако работы будут проводиться после окончания спецоперации.

«В период, когда дамбы не будет, мы могли бы днепровскую воду в канал перекачивать. Для этого тоже нужно восстановить водозабор, насосные станции, провести необходимые гидротехнические работы. В перспективе мы и это планируем делать», — цитирует РИА Новости Константинова.

Напомним, вода перестала поступать из-за взрыва на Каховской гидроэлектростанции минувшим летом.

Напомним, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после разрушения Каховской ГЭС водохранилище не просто обмелело, а его больше нет.

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#вода
#водохранилище
#губернатор
#станции
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В среду утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла
27 сентября 2023, 09:46

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В среду утром, 27 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 927 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Можайском, Новорижском, Дмитровском, Носовихинском, Новорижском, Пятницком, Каширском, Калужском, Осташковском, Щёлковском и Рублёво-Успенском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-8 "Холмогоры".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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#автомобиль
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В России зафиксирован масштабный дефицит фармацевтов
27 сентября 2023, 09:41

Фото: iStock/Caiaimage/Agnieszka_Wozniak

Ассоциация независимых аптек пожаловалась главе правительства Михаилу Мишустину на кадровый дефицит: отрасли не хватает фармацевтов и провизоров.
Об этом сообщил союз на своем сайте, пишут «Известия».
 
Ассоциация оценивает дефицит в 30% от необходимого числа специалистов. Главной причиной кадрового голода может быть сокращение бюджетных мест на фармфакультетах вузов и закрытие фармколледжей.
 
Острую нехватку специалистов подтвердили Российская ассоциация аптечных сетей и отдельные игроки рынка.
 
Глава «Советской аптеки» Оксана Соловьева рассказала, что «аптеки вынуждены сокращать рабочий день, фармацевты работают за двоих-троих, что сказывается на их работоспособности».
У кадрового дефицита, по словам Лилии Титовой, исполнительного директора Союза профессиональных фармацевтических организаций, целый ряд причин — от расширения производства, конкуренции, переманивания кадров до старения населения.

Ассоциация независимых аптек предлагает кабмину решить проблему за счёт привлечения зарубежных специалистов: в России следует разрешить для таких работников квоту в 25%. В данный момент квота равна нулю, то есть в стране по факту запрещено нанимать иностранцев в сфере торговли лекарственными средствами.

Ранее сообщалось, что 91% российских компаний ощущают нехватку кадров. Компании сообщают о дефиците массового персонала: продавцов, операторов и водителей.

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#россия
#аптека
#фармацевтика
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Автодилеры перестанут завозить в Россию непопулярные автомобили
27 сентября 2023, 09:18

Фото: istockphoto/Fahroni

Дилеры предупреждают, что в России возможно сокращение выбора автомобилей.
Об этом информирует аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на опрошенных представителей дилерского сообщества.
 
Известно, что Минпромторг изменил правила ввоза автомобилей в Россию по параллельному импорту. С 1 октября автомобили марок, официально представленных в РФ, можно будет купить только в официальных дилерских центрах.
 
Директор департамента по выкупу ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов считает, что объём поставок сократится, часть брендов станут недоступны для ввоза большому автомобильному бизнесу, ассортимент сократится.
 
Генеральный директор ГК «Башавтоком» Сергей Буранов сказал, что в ближайшее время «серый» импорт автомобилей, официально представленных в России, перестанет быть выгодным.
 
С октября некоторые марки могут перестать поставляться в Россию. Это будут автомобили, пользующиеся низким спросом и характеризующиеся высокими издержками.

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#автомобили
#автомобилисты
#автомобиль
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Российские компании сообщили о кадровом дефиците
27 сентября 2023, 08:59

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

91% российских компаний ощущают нехватку кадров.
Компании сообщают о дефиците массового персонала: продавцов, операторов и водителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру», пишет «Лента.ру».
 
В опросе принимали участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России. Оказалось, что 43% компаний испытывают нехватку рабочих специалистов, а именно слесарей, сварщиков, токарей и швей. 22% не хватает менеджеров (управляющих и руководителей проектов).
 
Кадровый дефицит затронул и сферы, где требуются инженеры (18%), IT и HR-специалисты (12%), маркетологи и бухгалтеры (7%), аналитики, топ-менеджеры и строители (5%), дизайнеры (4%) и юристы (2%).
 
62% российских компаний борются с дефицитом повышением зарплат сотрудникам, а также развивают бренд работодателя (43%) и улучшают условия труда (40%).

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#дефицит
#кадры
#карьера
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Рослесинфорг посчитал, сколько деревьев приходится на одного жителя России
27 сентября 2023, 08:08

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

По данным «лесной переписи» Рослесинфорга, в России около 541 млрд деревьев.
«Известия» пишут, что в среднем на одного россиянина приходится около 3 тысяч штук, или 7 га земель лесного фонда.
 
Среди регионов по количеству деревьев на одного человека лидерами являются субъекты Крайнего Севера. На одного жителя Якутии приходится почти 90 тысяч деревьев, среди них лиственницы, сосны и березы. Всего в Якутии около 93,3 млрд деревьев.
 
Далее следует Республика Коми. Там на одного жителя приходится около 35 тысяч деревьев. Девственные леса Коми - реликтовые и одни из самых древних в стране. На территории региона более 26 млрд деревьев. Каждое второе из них является елью, а каждое пятое — сосна или берёза.
 
Больше 25 тысяч деревьев на одного жителя в Чукотском автономном округе, Вологодской области и Камчатском крае.
 
В Московской области на одного жителя приходится 180 деревьев. Это свидетельствует о высоком качестве жизни и качестве окружающей среды.
 
Менее всего деревьев на одного жителя в Калмыкии — всего 8 штук, в Саратовской области — 20.

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#деревья
#природа
#лес
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Юрист Чугунян: За уничтожение редких грибов может грозить 10 лет тюрьмы
27 сентября 2023, 06:46

Фото: iStock/DeFree

​В России с 12 октября вступит в действие новая статья УК РФ, направленная на борьбу с уничтожением и повреждением краснокнижных видов грибов и растений.
Адвокат Татевик Чугурян предупредил, что сбор таких грибов можно получить до десяти лет тюрьмы. Однако к обычным грибникам такая мера, скорее всего, применяться не будет, пишет «Лента. Ru».

Юрист напомнила, что Кодекс об административных правонарушениях также предусматривает ответственность за подобные действия. Она уточнила, что квалификация преступления будет определяться в зависимости от степени экологического вреда, общественной опасности и степени вины. При этом к грибникам, вероятнее всего, вряд ли будет применяться уголовная ответственность, заключил Чугурян.

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Стало известно, когда россияне чаще всего берут отгулы

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#адвокат
#россияне
#грибы
#тюрьма
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Метеоролог Тишковец: Зима в России будет неустойчивой и капризной
27 сентября 2023, 04:18

Фото: iStock/MarianVejcik

Нынешняя зима на территории России будет характеризоваться неустойчивой и капризной погодой. Об этом заявил в разговоре с «Российской газетой» Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».
Специалист отметил, что метеорологическая зима, как и предсказывалось ранее, наступит в ноябре, когда состоится переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений (для Москвы и Подмосковья — это будет примерно 10 ноября)

«Но дальше погода будет не единожды "спотыкаться", будет чередование холодных дней с оттепелью, снегопадов с ледяными дождями. Будет неустойчивая, капризная, слякотная зима. <...> явление Эль-Ниньо, которое как раз в это время набирает обороты, оно будет определяющим в грядущем зимнем сезоне», - объяснил Евгений Тишковец.

В зимние месяцы, как подчеркнул метеоролог, температура воздуха на большей части территории России будет на 1-3 градуса выше нормы, а в центральных и восточных районах Сибири подобная аномалия  и может достигать 3-5 градусов. Особенно тёплым, по словам Тишковца, должен стать конец зимы.

Ранее синоптики рассказали, что сентябрь 2023 года может стать самым теплым за последние 50 лет. Однако уже в октябре Россию ожидает резкое похолодание: начнутся кратковременные дожди и усилиться ветер, температура упадет минимум на 5 градусов Цельсия до 12… 17 градусов. Но, октябрьская температура, все еще будет выше нормы на 1-1,5 градуса.


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#прогноз погоды
#зима
#метеоролог
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явление Эль-Ниньо, которое как раз в это время набирает обороты, оно будет определяющим в грядущем зимнем сезоне», - объяснил Евгений Тишковец.В зимние месяцы, как подчеркнул метеоролог, температура воздуха на большей части территории России будет на 1-3 градуса выше нормы, а в центральных и восточных районах Сибири подобная аномалия  и может достигать 3-5 градусов. Особенно тёплым, по словам Тишковца, должен стать конец зимы.Ранее синоптики рассказали, что сентябрь 2023 года может стать самым теплым за последние 50 лет. Однако уже в октябре Россию ожидает резкое похолодание: начнутся кратковременные дожди и усилиться ветер, температура упадет минимум на 5 градусов Цельсия до 12… 17 градусов. Но, октябрьская температура, все еще будет выше нормы на 1-1,5 градуса.Читайте также:Синоптики рассказали, когда в европейскую Россию придет холодная осеньВ Москве зафиксирован «бархатный» температурный рекордПодмосковные ежи предсказали тёплую погоду ещё на полмесяца"/>
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