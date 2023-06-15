В Госдуме разрешили выпускникам приходить на ЕГЭ в шортах

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«Бывает такая погода, когда не то, что шорты надеть — кожу снять хочется. Проще говоря: надевать шорты или нет — это вопрос сугубо личных ощущений школьников», — заявил Анатолий Вассерман.
Ранее сообщалось, что школьников из Шебекино освободили от ЕГЭ. Школьники из Шебекинского округа Белгородской области не будут сдавать ЕГЭ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в настоящий момент находится в разработке механизм, позволяющий абитуриентам поступить в вузы без ЕГЭ.