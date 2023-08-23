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В Госдуме разъяснили последствия запрета продажи вейпов с ароматизаторами

Депутат Хамзаев разъяснил последствия запрета продажи вейпов с ароматизаторами
23 августа 2023, 00:25

Фото: iStock/Igor Ilkov

Депутат ГД РФ Султан Хамзаев заявил, что закон о запрете продажи вейпов с ароматизаторами не приведет к полному ограничению торговли подобными электронными устройствами. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Почему важно ароматизаторы запретить? Производители электронных сигарет, которые называются вейпы, с первого дня принципиально работали на продвижение своей смертельной продукции в детскую среду», — отметил депутат.

По словам Хамзаева, вейпы являются ядовитыми и смертельно опасными. Он пояснил, что целью законодателей является контроль процесса защиты несовершеннолетних и взрослых граждан России.

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#вейпы
#госдума
#россия
#запрет
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Байден: Изменение климата «опустошающе» влияет на американцев
Байден заявил об «опустошающем» влиянии изменения климата на американцев
23 августа 2023, 01:07

Фото: iStock/kieferpix

Президент США Джо Байден заявил, что на фоне изменения климата американцы испытывают опустошающее влияние экстремальных погодных условий. Об этом пишет РИА Новости.
«Люди по стране испытывают опустошающее влияние экстремальной погоды, ухудшившейся с изменением климата», — цитирует агентство слова американского лидера.

Он добавил, что в связи с приходом сезона ураганов американская администрация предпринимает все необходимые шаги для укрепления готовности Штатов противостоять погодным явлениям.

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#сша
#администрация
#люди
#байден
#климат
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Рядом с Землей в среду пролетит потенциально опасный астероид
Опасный астероид диаметром до километра сблизится с Землей 23 августа
23 августа 2023, 00:28

Фото: iStock/buradaki

Астероид диаметром до 960 метров, известный как 6037 (1988 EG), пройдет на расстоянии около шести миллионов километров от Земли 23 августа, передает РИА Новости. Несмотря на его размеры и траекторию полета, риск столкновения со Землей минимален, утверждают эксперты. Согласно данным НАСА, астероид максимально приблизится к Земле в 11:18 мск. Его скорость составит 14,25 км/с, а минимальное расстояние до Земли — примерно 6,1 миллиона километров.
В космических масштабах используется астрономическая единица для измерения расстояний, равная среднему расстоянию от Земли до Солнца. Объекты считаются потенциально опасными, если они приближаются к Земле на расстояние менее 7,5 миллиона километров.

Хотя астероид 6037 (1988 EG) и пересекает орбиту нашей планеты, это не гарантирует его столкновение с Землей. Фаина Рублева, научный директор Московского планетария, отмечает, что такое приближение астероида к Земле является интересным явлением, но шансы на столкновение крайне малы.

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#столкновение
#астероид
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Главу московского Росздравнадзора Курынина наградили за спасение стюардессы
22 августа 2023, 23:10

Фото: iStock/rarrarorro

Глава территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин награжден за спасение стюардессы во время полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«22 августа министр Александр Куренков торжественно вручил главе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по городу Москве и Московской области Роману Курынину медаль МЧС России "За содружество во имя спасения», — заявили в экстренных службах.

Напоминаем, что Курынин во время рейса Сочи — Москва оказал помощь стюардессе. Самолет через 25 минут совершил экстренную посадку в Волгограде. Там женщину ожидала бригада скорой помощи, доставившая ее в городскую больницу.

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#награда
#спасение
#россия
#самолет
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Жителей Подмосковья предупредили об активизации опасных кровососущих мух
22 августа 2023, 22:34

Фото: Минэкологии МО

В конце лета – начале осени в средней полосе России растёт численность кровососущих мух жигалок. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Эти насекомые селятся в основном возле ферм, где выращивают крупный рогатый скот. Однако они могут паразитировать и на человеке, поэтому жителям подмосковных деревень стоит быть внимательными.
«Кровососущие членистоногие, такие как мошка, комары, слепни и клещи, ежегодно доставляют в летне-осенний период неприятные ощущения людям и домашним животным. При этом повлиять на их численность из-за быстрого размножения, повсеместного расселения и большого количества невозможно», – пояснил глава министерства Тихон Фирсов.
Энтомологи считают, что такие мухи представляют угрозу для человека и домашних животных. Они переносят такие заболевания, как сибирская язва, сепсис, туляремия и другие. Жигалки почти не отличаются от обычных мух, однако их крылья шире и длиннее, а хоботок сильно вытянут вперёд и заострён на конце. При укусе муха выделяет ядовитую слюну, что влечёт сильное раздражение. У осенних жигалок кровососущими являются как самцы, так и самки.
 
Чтобы уберечься от укусов паразитов, при походе в лес рекомендуют использовать репелленты, надевать головной убор, плотную одежду с длинными рукавами и брючинами. Дома можно развесить клейкую ленту или установить электрические ловушки, поставить на окна москитные сетки.

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#подмосковье
#московская область
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Власти Севастополя объяснили взрывы над Крымом
Развожаев: В Казачьей бухте Севастополя проводятся учебные стрельбы
22 августа 2023, 22:33

Фото: iStock/Artem Zakharov

В Казачьей бухте Севастополя флотом проводятся учебные стрельбы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграмм-канале.
Он также сообщил, что в городе ​спокойная обстановка, никаких взрывов нет. Отмечается, что учебные стрельбы будут проводится до 23:00. 

Ранее сообщалось, что жители и гости Крыма ​слышали звуки взрывов над Крымом. ​Предполагается, что хлопки, о которых говорят очевидцы - звуки учебных стрельб, доносящиеся с военного полигона Севастополя. 

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#крым
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В Котельниках достроили проблемный ЖК «Белые росы» на 800 дольщиков
22 августа 2023, 22:16

Фото: Главгосстройнадзор МО

В Котельниках заключение о соответствии получили два проблемных дома в жилом комплексе «Белые росы». Квартир с 2015 года ждали около 800 дольщиков, сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
«Ведомство выдало заключение о соответствии проектной документации двум 24-этажным проблемным домам ЖК «Белые росы». Восстановления своих прав ожидают 790 пострадавших дольщиков. Жилая площадь ЖК - 50,5 тыс кв м», – говорится в сообщении. 
Строительство «Белых рос» началось в октябре 2013 года. Однако из-за финансовых трудностей застройщик ООО «Стройкомфорт» остановил работу. 
 
В апреле 2021-го дома для завершения строительства передали Фонду защиты прав дольщиков Московской области.
 
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#котельники
#строительство
#московская область
#подмосковье
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У бывшего заммэра Сочи изъяли недвижимость на 192 млн рублей
Недвижимость экс-замглавы Сочи на 192 млн рублей обратили в пользу государства
22 августа 2023, 22:12

Фото: iStock/blinow61

Согласно постановлению суда, 44 объекта недвижимости общей стоимостью 192 млн рублей, принадлежащих бывшему заместителю главы города Сергею Юрину обращены в пользу государства. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края в своем телеграмм-канале.
В ходе проведения проверки было установлено, что чиновник регистрировал недвижимость на подконтрольных ему лиц. Отмечается, что все объекты недвижимости, которые приобрел заместитель главы города, он не мог купить на законные доходы.

Стоимость имущества, принадлежащего заместителю мэра составила 192 млн рублей. Чиновник приговорен к 15 годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере, а его доходы обращены в казну страны. 

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#проверки
#недвижимость
#страны
#доходы
#активы
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На бесплатное питание для подмосковных школьников направят более 9 млрд рублей
22 августа 2023, 21:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На обеспечение подмосковных школьников бесплатным питанием направят более 9 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Мособлдумы.
«Бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются дети из многодетных семей, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и из семей участников спецоперации. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, бесплатно завтракают. Всего на питание этих категорий в 2023 году предусмотрено 3,3 млрд рублей», – пояснил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.
По его словам, в 2023/2024 учебном году 270 тыс учащихся льготных категорий будут обеспечены бесплатными завтраками и обедами. Также за счёт выделяемых субсидий могут выплачиваться компенсации за питание детям с ОВЗ, которые обучаются на дому.
 
Однократное бесплатное горячее питание в предстоящем учебном году получат свыше 460 тыс учеников 1-4 классов. На это предусмотрено 5,4 млрд рублей, добавил Брынцалов.

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#школы
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#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лед
Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публику на лед
22 августа 2023, 21:30

Фото: iStock/sportpoint

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп, вышел к публике на лед.
Во время ледового шоу Ильи Авербуха в Сочи олимпийский чемпион вышел на лед в конце номера своей супруги. В зале раздались громкие аплодисменты.  
Впервые после болезни фигурист вышел на лед. О болезни спортсмена стало известно в январе текущего года. Из-за сложной формы пневмонии, Костомарову ампутировали кисти рук и стопы. После длительной реабилитации и десятка операций олимпийский чемпион появился на публике. 

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