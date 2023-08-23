В Госдуме разъяснили последствия запрета продажи вейпов с ароматизаторами

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Депутат ГД РФ Султан Хамзаев заявил, что закон о запрете продажи вейпов с ароматизаторами не приведет к полному ограничению торговли подобными электронными устройствами. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Почему важно ароматизаторы запретить? Производители электронных сигарет, которые называются вейпы, с первого дня принципиально работали на продвижение своей смертельной продукции в детскую среду», — отметил депутат.
По словам Хамзаева, вейпы являются ядовитыми и смертельно опасными. Он пояснил, что целью законодателей является контроль процесса защиты несовершеннолетних и взрослых граждан России.
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