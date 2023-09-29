В Госдуме выступили за привлечение иностранных специалистов в российскую экономику

Первое осеннее суперлуние подарило жителям Подмосковья редкую возможность увидеть неземную красоту в ночь с 28 на 29 сентября.

Первое осеннее суперлуние появилось в небе над Сергиево-Посадским округом, его ещё называют «урожайным», ведь это суперлуние самое близкое ко дню осеннего равноденствия. В эту ночь Луна находилась на расстоянии всего в 360 тысяч километров от Земли.

Первое осенние суперлуние закрывает череду сверхбольших лун в 2023 году.

Во время суперлуния специалисты советуют внимательнее относиться к своему состоянию, эмоциям, быть терпеливым и не совершать импульсивные и необдуманные решения.

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