В Госдуме выступили за привлечение иностранных специалистов в российскую экономику

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При этом, по словам депутата, не стоит отказываться и от привлечения иностранных специалистов в Россию. Для этого необходимо создать государственную программу, которая будет нацелена на привлечение перспективных молодых работников из других стран для обучения и дальнейшего построения карьеры в РФ.
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