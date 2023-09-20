В Госдуме захотели продлить срок действия водительского удостоверения

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Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев предложил увеличить срок действия водительских удостоверений для граждан России с 10 до 20 лет, передает РИА Новости.
Москвичев отметил, что в настоящее время готовятся соответствующие поправки, и что нет необходимости дополнительно обременять граждан сбором дополнительных справок, если они регулярно проходят медицинские обследования, соблюдают правила и не имеют нарушений.
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