Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Госдуме захотели продлить срок действия водительского удостоверения

В Госдуме захотели продлить срок действия водительского удостоверения

В Госдуме предложили выдавать водительское удостоверение не на 10 лет, а на 20
20 сентября 2023, 03:37
Фото: istockphoto.com/moisseyev

Фото: istockphoto.com/moisseyev

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев предложил увеличить срок действия водительских удостоверений для граждан России с 10 до 20 лет, передает РИА Новости.
Москвичев отметил, что в настоящее время готовятся соответствующие поправки, и что нет необходимости дополнительно обременять граждан сбором дополнительных справок, если они регулярно проходят медицинские обследования, соблюдают правила и не имеют нарушений.

Читайте также:


В России предложили временное лишение прав при 10 неоплаченных штрафах

Депутат Сухарев заявил о необходимости видеорегистраторов в учебных авто

Опрос: Россияне готовы отказаться от своего авто в пользу каршеринга и такси
#такси
#авто
#правила
#россияне
#поправки
Читайте нас в
Епископ на два года запер больного сына в комнате и морил голодом
20 сентября 2023, 02:43

Фото: iStock/Photoboyko

Священнослужитель из Зимбабве в течение двух лет удерживал своего 21-летнего сына, страдающего от болезни, в закрытой комнате для проведения религиозных обрядов. Эту информацию передает издание The Manica Post.
Епископ церкви Zion Sabbath Christian Church Наматай Немарамба держал своего парализованного ниже пояса сына в комнате, расположенной в районе Чиманимани, в провинции Маникаленд. Он лишал молодого человека пищи и воды, не давал ему одежду и не разрешал покидать помещение. Это привело к критическому истощению сына.

Джозефа удалось обнаружить благодаря помощи его тети. Молодой человек был найден с многочисленными ранами по всему телу, находился в позе эмбриона и не произносил слов. Он был немедленно госпитализирован, где получил медицинскую помощь, и в настоящее время проходит реабилитацию, в том числе и восстанавливает навык ходьбы.

Священнослужитель Наматай признался, что удерживал своего сына и проводил религиозные обряды в надежде укрепить его духовные силы. Позднее он заявил, что дал показания под давлением во время следствия и скрылся. Предполагается, что кто-то из семьи Наматая помогает ему уклониться от правосудия.

Читайте также:

Британский архиепископ Коттрелл назвал слова из молитвы «Отче наш» проблемными

Американский кардинал избежал суда за растление малолетнего из-за деменции

Сын-шизофреник взорвал собственную мать в парке Санкт-Петербурга
#помощь
#мать
#семьи
#человек
Читайте нас в
Россиян предупредили о новой схеме кражи денег со счетов
«Известия»: Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов
20 сентября 2023, 01:07

Фото: iStock/Diy13

Мошенники придумали новую схему с «обновлением» счета. Представляясь сотрудниками банков, они звонят клиентам и уведомляют о якобы подозрительных операциях на их счетах. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что для убедительности злоумышленники могут отправить через мессенджеры поддельные документы с печатью банка. После этого они предлагают клиентам банков обновить счета и застраховать за счет «резервного фонда банка» любую сумму более тысячи рублей. При этом в качестве компенсации за неудобства мошенники обещают повышенную ставку по вкладу.

Для активации счета жертву просят совершить перевод средств через банкомат, после чего деньги переходят в руки мошенников.

Читайте также:

Аналитик Парфентьев: Мошенникам перекроют возможность обманывать россиян

Телефонные мошенники добрались до родительских чатов

Группу обманывавших пенсионеров псевдо-ремонтников задержали в Петербурге

#деньги
#мошенники
#документы
#компенсации
#счёт
#мессенджеры
Читайте нас в
В Зале торжеств главного армейского храма провели почти 180 свадеб
19 сентября 2023, 22:56

Фото: Минкульт МО

В Зале торжеств Музейно-храмового комплекса Вооружённых сил России, расположенного в Подмосковье, создали семьи 88 военных. Всего за время своей работы зал провёл 179 церемоний бракосочетания, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Площадка, где проходят выездные регистрации брака, была открыта год назад и пользуется большой популярностью. Там есть всё, что нужно для церемонии: живой звук, торжественная обстановка, «Мостик счастья», где можно закрыть символический замок. Каждая пара имеет возможность ударить в главный колокол.
 
Военнослужащие могут использовать Зал торжеств для бракосочетания бесплатно. Остальные пары проводят регистрацию на общих основаниях.
 
Для организации регистрации брака на территории комплекса нужно подать заявление через Единый портал госуслуг, выбрать Дворец бракосочетания №3 Главного управления ЗАГС Московской области и желаемую дату проведения церемонии. Также можно лично посетить дворец.

Читайте также:

Башаров собирается в ЗАГС с девушкой, которая на 13 лет его младше

Актёр Александр Петров женился на девушке из Подольска

Резидент Comedy Club Бебуришвили впервые стал отцом
 

#минкульт мо
#свадьба
#семья
#брак
#храм
#подмосковье
#московская область
#загс
Читайте нас в
В Подмосковье в ходе подготовки к зиме отремонтировали и построили почти 370 км ЛЭП
19 сентября 2023, 22:40

Фото: Минэнерго МО

Сотрудники Мособлэнерго отремонтировали 228 км из запланированных 316 км воздушных и кабельных линий электропередачи в Подмосковье в рамках подготовки к зиме. Также для успешного прохождения отопительного сезона построено 141 км новых ЛЭП, сообщили в подмосковном Министерстве энергетики.
На территории региона также отремонтировали электрооборудование 206 трансформаторных и распределительных подстанций. Здания 194 энергообъектов привели в порядок. 
 
ЛЭП также расчищают от древесно-кустарниковой растительности. Это делается для того, чтобы не допустить перерыва в электроснабжении потребителей от падения деревьев на провода при сильном ветре, ливне, ледяном дожде, налипании снега и других стихийных явлениях. Уже расчищено 118 га охранных зон воздушных линий электропередачи.
 
Для предотвращения и оперативного устранения аварий, в том числе в условиях морозов, на круглосуточном дежурстве находятся 66 бригад. В случае ввода режима повышенной готовности и при возникновении чрезвычайной ситуации дополнительно будут привлечены более 300 бригад и свыше 570 единиц спецтехники.

Читайте также:

В Подмосковье по губернаторской программе с начала года газифицировали 30 населённых пунктов

Россиянам раскрыли причину роста цен на нефть

ФАС проводит проверку обоснованности роста цен на топливо
 

#минэнерго мо
#энергетика
#лэп
#зима
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Добровольцы собрали в Коломне урожай яблок и отправили в детдом
19 сентября 2023, 22:18

Фото: Минсельхозпрод МО

Добровольцы помогли собрать урожай яблок в Непецинских садах городского округа Коломна. Фрукты направили детям, оставшимся без попечения родителей, сообщили в подмосковном Минсельхозпроде.
«В сезон сбора яблок юнармейцы и будущие аграрии приняли участие в благотворительной акции. За день работы было собрано около 100 кг яблок. Их в этот же день передали воспитанникам детского дома», – рассказали в министерстве
Во время сбора урожая добровольцам рассказали, как правильно снимать яблоки с деревьев с помощью специального приспособления, как без повреждений класть яблоки в корзину и выгружать в контейнеры.     Благотворительную акцию организовали представители регионального отделения Российского союза сельской молодежи и Юнармейский отряд «Триумф». 

Читайте также:

В усадьбе Шахматово отметят праздник «Осенины»

Ветераны Дубны в третий раз провели выставку даров природы

В Московской области убрали весь рапс


 

   
#минсельхозпрод мо
#урожай
#коломна
#яблоки
#фрукты
#сад
#подмосковье
#московская область
#дети
#благотворительная акция
Читайте нас в
Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО
19 сентября 2023, 20:38

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбаратейной борьбы и противовоздушной обороны. Об этом Путин сообщил на заседании Военно-промышленной комиссии РФ в Ижевске.
Путин также призвал предприятия военно-промышленного комплекса России активнее развивать производственные мощности и внедрять передовые технологии. Российский лидер отметил, что по итогам 8 месяцев 2023 года организации оборонно-промышленного комплекса смогли сохранить стабильный темп работы.

По словам главы российского государства, создание госпрограммы вооружений на 2025-2034 годы уже идет. Этим занимается Минобороны России вместе с госзаказчиками и заинтересованными федеральными органами.

Читайте также:

Россия достигла успехов в количестве производимого вооружения

«Уралвагонзавод» может возобновить производство «летающих» танков Т-80

НПО «Электромашина» представило модуль для уничтожения морских дронов и мин

#россия
#производство
#технологии
#предприятия
#лидер
#минобороны
#вооружения
#путин
Читайте нас в
Парковавшие машины у контейнерных площадок заплатили за лето более 1 млн рублей штрафов
19 сентября 2023, 20:05

Фото: ГУСТ МО

С начала лета в объективы камер «народных инспекторов» Подмосковья попали 214 нарушителей, парковавших автомобили возле контейнерных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Московкой области.
«Наказание нарушителей рублём составило 1 млн 128 тыс 500 рублей. Брошенные возле контейнерных площадок транспортные средства зачастую доставляют дискомфорт соседям, ведь такие преграды могут изменить график вывоза мусора», – сказала руководитель ГУИП в ранге министра Светлана Аипова.
Она попросила очевидцев парковки возле контейнерных площадок, в зонах зелёных насаждений или на детских площадках записать короткое видео нарушения и указать координаты в разделе «Народный инспектор» на портале «Добродел». Далее обращение будет направлено на рассмотрение.
 
Читайте также:

Подмосковный опыт выявления незаконных сбросов отходов из автомобилей признан лучшим в стране

Штрафы за незаконную транспортировку мусора в Подмосковье составили более 164 миллионов рублей

В Подмосковье установят камеры, чтобы предотвратить несанкционированный выброс мусора
#светлана аипова
#мусор
#контейнеры
#автомобиль
#парковка
#штрафы
#густ мо
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Аналитик Парфентьев: Мошенникам перекроют возможность обманывать россиян
19 сентября 2023, 18:55

Фото: iStock/Dmitry Nogaev

Правительство РФ предупредило, что, согласно постановлению, за использование виртуальных мобильных номеров грозит блокировка сервисов, которые выдают их. Согласно этим изменениям, предоставление доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам без идентификации личности пользователей становится угрозой. Координатор Центра безопасного интернета и ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев сообщил, что DEF-номера бывают реальными и виртуальными. Об этом пишет Общественная служба новостей.
«Тот самый федеральный номер мобильного телефона — это классический пример не привязанного к географии номера. Речь идет о виртуальных АТС, которые создаются в интернете и им может присваиваться практически любой из существующих номеров» — приводит слова Парфентьева Общественная служба новостей.

По мнению аналитика, главная проблема заключается в трансграничном сотрудничестве. Если кому-то нужно получить конкретную информацию, то при трансграничном сотрудничестве возникают сложности.

Парфентьев подчеркнул, что установить лицо, которое совершает противоправные действия с использованием такого номера, становится сложнее.

Читайте также:

Цифровой паспорт: адвокат Захидов рассказал, как и где будет работать новый документ

Медведев отметил высокий уровень электронных услуг в России

Путин подписал указ о цифровом паспорте: что это значит и насколько безопасно


#адвокат
#паспорт
#указ
#мошенник
#правительство
Читайте нас в
Тиктокер Даня Милохин объявлен в розыск
Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы
19 сентября 2023, 18:40

Фото: istockphoto/Chalabala

Тиктокер Даня Милохин, который покинул Россию после информации о том, что его могут призвать на срочную службу, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник.
Прежде сообщалось, что блогер вернулся в Россию после длительного пребывания за рубежом. Однако, на него сразу обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обратилась в Минобороны РФ с просьбой включить Милохина в списки потенциальных призывников по месту регистрации.
 
По информации издания, Милохин имеет регистрацию в Москве, однако на воиском учете не состоит, в связи с чем объявлен в розыск. 

Читайте также: 

Мизулина подтвердила бегство Милохина из России

СМИ пишут, что Милохин сбежал из России

Тиктокера Милохина призовут на срочную службу осенью 2023 года
#минобороны рф
#розыск
#блогер
Читайте нас в
Достижения.рф