В Госдуме запретили вылавливать дельфинов для шоу

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Госдума приняла законопроект о запрете вылова морских млекопитающих (дельфинов, китов, тюленей) для использования их в учебных и культурно-просветительских целях
РЕН ТВ пишет, что в пояснительной записке говорится, что желание дельфинариев получить новых животных способствует браконьерству.
Запрет на добычу морских млекопитающих в культурно-просветительских целях приведёт к закрытию возможностей пополнения дельфинариев, морских цирков животными, которых поймали в природной среде. При этом не запрещено пополнение рожденными в неволе особями.
Также в законопроекте уточняется, что Россия является одной из стран, в которой до сих пор разрешено отлавливать китов для дельфинариев.
Ранее сообщалось, что в Перу из-за гриппа погибли тысячи морских котиков. Также от птичьего гриппа в Перу на восьми охраняемых территориях погибли около 63 тысяч диких птиц, сообщает МК.
Запрет на добычу морских млекопитающих в культурно-просветительских целях приведёт к закрытию возможностей пополнения дельфинариев, морских цирков животными, которых поймали в природной среде. При этом не запрещено пополнение рожденными в неволе особями.
Ранее сообщалось, что в Перу из-за гриппа погибли тысячи морских котиков. Также от птичьего гриппа в Перу на восьми охраняемых территориях погибли около 63 тысяч диких птиц, сообщает МК.
Мария Фирсова